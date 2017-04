El Parlament celebra Sant Jordi amb la lectura de «Memòries», d´Aurora Bertrana

El Parlament de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) van portar a terme ahir la tradicional lectura col·lectiva de la Diada de Sant Jordi, per primera vegada al Parc de la Ciutadella, a les portes del Parlament.



L'acte se suma a la commemoració de l'Any Bertrana, que celebra el 150è i el 125è aniversari dels naixements dels escriptors gironins Prudenci i Aurora Bertrana. A més a més, també es van llegir fragments de la poesia d'Antònia Vicens escollit per l'ILC per festejar el Dia Mundial de la Poesia 2017.



A l'acte hi van assistir la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; la directora de la ILC, Laura Borràs; i el conseller de Cultura, Santi Vila, que va obrir la lectura.



Forcadell va explicar que «enguany hem volgut sortir al carrer, ja que el Parlament és la casa de tots i ens hem volgut apropar a les persones, perquè nosaltres el que fem és servir els ciutadans, som els seus representants».



També van participar a la lectura col·lectiva representants institucionals, diputats, representants de la societat civil, i alumnes i professors de l'institut Verdaguer. A més, es van facilitar fragments del recital als ciutadans perquè hi participessin.



D'altra banda, la producció de llibres a Catalunya va pujar el 18,5 per cent el 2016 i va baixar el 3,2 per cent a Madrid, segons un estudi del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, que assenyala que aquestes dues comunitats representen el 60,7 per cent de la producció de llibres a Espanya. En termes generals, la producció de llibres a Espanya va pujar un 8,3 % el 2016 fins als 86.000 inscrits, d'acord amb l'avanç de l'estudi.