La crítica de Puigdemont al Govern central en el discurs de Sant Jordi genera protestes

Les referències a la presència de la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, en un acte divendres passat en suport a la candidatura de Sant Jordi per ser considerat patrimoni immaterial de la humanitat de la Unesco en el discurs de Sant Jordi del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, van generar ahir crítiques per part de l'oposició.

Carles Puigdemont va assegurar que si Sant Jordi aconsegueix el reconeixement «no serà pas gràcies als hereus polítics que van perseguir la cultura catalana, sinó dels qui han mantingut vives la flama de la cultura i la llengua catalana gràcies als llibres». Segons Puigdemont, serà gràcies a la gent que cada any omple els carrers de manera massiva i gràcies als que van mantenir la festa «en temps difícils», quan editar en català era un risc econòmic i personal i s'havia d'imprimir clandestinament.

Aquestes declaracions ràpidament van rebre resposta per part dels dirigents de l'oposició. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va considerar «molt estrany que es convidi Santamaría i després es critiqui que vingui» i va valorar positivament que el Govern espanyol se sumi a la reclamació de Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.

La dirigent de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas també va apostar per la col·laboració entre entitats. D'altra banda, va criticar Carles Puigdemont per definir el llibre i la rosa com a les «armes més poderoses» i per «polititzar i polemitzar un dia que és de tots». Segons Arrimadas, «ho podem aconseguir si treballem junts».



Crida a la participació

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va iniciar el seu discurs animant els ciutadans a sortir a passejar i comprar llibres i roses, ja que és «la millor manera de demostrar que ens estimem i que estimem la llengua i la cultura». També va referir-se a a la participació de Catalunya a la Fira de Bolonya destacant que es tracta «del primer país encara sense estat que rep aquesta invitació».