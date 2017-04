Els 10.000 km en bicicleta de Ponç Feliu amb rècord europeu d´avistament d´ocells

El biòleg Ponç Feliu, que manté viu un dietari que va començar a escriure quan tenia 13 anys, publica ara les aventures i reflexions d'un any molt especial per a ell, el 2013, quan va recórrer 10.000 quilòmetres en bicicleta per dur a terme a Catalunya un total de 304 avistaments d'espècies diferents d'ocells, fet que suposa tot un nou rècord europeu.

Ponç Feliu recull l'experiència al llibre Pedals i plomes, presentat ahir a la Casa de Cultura de Girona en un acte que va comptar amb la participació de l'actriu Lloll Bertran, el seu company i escriptor Celdoni Fonoll, el periodista Eliseu Climent i el ciclista professional Brent Bookwalter.

Ponç Feliu s'ha convertit en un dels introductors a Catalunya del Green Birding, disciplina d'observació de la natura sense usar combustibles fòssils.

Per aconseguir el seu rècord, Ponç Feliu, que aleshores treballava als Aiguamolls de l'Empordà, anava i tornava de la feina en bicicleta des de Girona (45x2= 90 km), una distància que les seves cames poden fer en 1 hora i 20 minuts, «no gaire més que un desplaçament en cotxe», apunta aquest defensor de formes de vida alternatives i més respectuoses amb l'entorn.

«La idea del llibre és parlar d'ocells i bicicletes, però també aporto reflexions sobre temes que m'amoïnen com ara la llengua, el patrimoni, el paisatge i una mica de política», explica qui va ser regidor de l'equip de Govern de l'Ajuntament de Girona amb l'alcalde Joaquim Nadal.

«Aquell 2013, sortia en bicicleta quan podia, dos o tres cops per setmana. El divendres anava i tornava a treballar fins als Aiguamolls, ja que perquè sigui considerat el viatge d'avistament d'ocells ha de ser d'anada i de tornada. Com que hi ha moltes espècies d'ocells que només són a Lleida, vaig anar fins a les terres de Ponent amb un company. I també a la Vall d'Aran i al Delte de l'Ebre, fins a sumar 10.000 quilòmetres», assegura l'autor del llibre.

L'obra aporta pinzellades biogràfiques de qui va ser membre destacat dels Naturalistes de Girona i actualment és gerent del Consorci del Ter. També inclou 16 pàgines de fotografies, la llista de les 304 espècies d'ocells observades i un resum o abstract en anglès pensat per a un lector internacional. L'obra està redactada en un format de dietari de gener a desembre.

Sense treure mèrit al seu rècord, Feliu reconeix que la fita és més fàcil d'aconseguir a Catalunya, perquè aquí, per la diversitat d'una geografia que va del Pirineu al mar, es troba la major varietat d'ocells d'Europa.

«A Catalunya en un sol dia es poden arribar a veure més de 200 espècies diferents d'ocells, cosa que també contitueix tot un rècord europeu», afegeix el biòleg.

«El Green Birding és un camp que tot just comença però que, n'estic segur, tindrà un gran recorregut», assegura l'autor de Pedals i plomes.