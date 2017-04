Edició facsímil de «La fi del món a Girona» amb dibuixos de Fontserè

L'escriptor gironí Joaquim Ruyra va publicar la narració apocalíptica La fi del món a Girona l'any 1919, dins el recull La Parada. L'any 1946, al París que acabava de ser alliberat de l'ocupació nazi, va veure la llum una nova edició especial de l'obra que afegia al text de Ruyra les il·lustracions de l'artista Carles Fontserè.



L'Ajuntament de Girona va presentar ahir la reedició facsímil d'aquell llibre, fruit de la col·laboració entre dos actius exiliats catalans que es trobaven a la capital francesa des del 1939, l'escriptor i polític Rafael Tasis i el dibuixant i il·lustrador Carles Fontserè.



Si l'obra de 1946 incorporava un prefaci de Rafael Tasis, aquesta presentada ahir hi afegeix dos estudis introductoris, un de Lluïsa Julià i l'altre de Gerard Bagué.



Tasis i Fontserè formaven part del grup d'exiliats catalans a París disposats a continuar l'activitat cultural malgrat la precarietat ambiental. Hi ajudava la creença que, al final de la Segona Guerra Mundial, el règim del general Franco cauria.



L'edició facsímil es presenta en el marc del centenari del naixement de Carles Fontserè.



L'artista va decidir reproduir en els seus dibuixos la processó dels penitents que a la novel·la breu de Ruyra recorre els tortuosos carres de la Girona antiga, fins a desembocar a la grandiosa escalinata de la Catedral.



«Per executar les il·lustracions –va escriure anys més tard el mateix Fontserè a la Revista de Girona–, vaig prendre, préviament, una sèrie d'apunts del natural aprofintant la meva relació amb les actrius que llavors interpretaven La Maison de Bernarda de García Lorca, en el Studio des Champs Eysées –obra per a la qual jo havia dissenyat el vestuari i l'escenografia–, d'aquesta manera, per al grup de dones que figura en la litografa frontispici del llibre, van fer-me graciosament de models les artistes Germaine Kergean, de la Comedie Frangaise, Jeann e Hardeyn, Germaine Michel i Silvia Monfort; i per als personatges masculins, el jove actor Michel Marsay.