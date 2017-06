Mor Michael Nyqvist, protagonista de la saga 'Millenium'

L'actor suec Michael Nyqvist, protagonista masculí de l'adaptació al cinema de la popular trilogia 'Millenium' de l'escriptor Stieg Larsson, va morir aquest dimarts als 56 anys, segons ha informat la seva família. "Hem de comunicar avui la trista notícia que l'actor i escriptor Michael Nyqvist ha mort el dimarts 27 de juny després de patir una malaltia. Michael Nyqvist tenia 56 anys i deixa un gran buit. La família demana que es respecti el seu duel", segons un comunicat enviat a l'agència sueca TT.

Nyqvist es va formar com a actor en un centre dramàtic de Malmö (sud del país) i va arribar a formar part del Dramaten, el prestigiós teatre d'Estocolm, amb el qual va aconseguir els seus primers èxits a la fi del segle passat, alhora que iniciava la seva carrera en televisió i donava el salt al cinema.

L'actor suec, que atresora dos "escarabats d'or" (principal guardó del cinema d'aquest país escandinau) al millor actor, va protagonitzar entre altres pel·lícules "El clavell negre" (2007), on va fer d'Harald Edelstam, l'ambaixador suec a Santiago que va salvar a milers de xilens durant el cop d'estat d'Augusto Pinochet.

Però va ser interpretant el periodista Mikael Blomkvist en la saga de 'Millenium', amb Noomi Rapace com la pirata informàtica Lisbeth Salander, com es va fer conegut fora de Suècia i se li van obrir les portes de Hollywood en films com "Mission Impossible: Ghost Protocol ( missió Impossible: Protocol fantasma) "(2012) i 'John Wick' (2014). El seu últim paper a la gran pantalla va ser a la sueca 'Den allvarsamma leken' (El joc seriós, 2016).