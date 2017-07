El film per anunciar el festival Temporada Alta guanya el prestigiós Grand Laus

El festival de Temporada Alta de Girona es va proclamar ahir guanyador del prestigiós premi Grand Laus en l'apartat audiovisual, pel curtmetratge anunci del festival, dirigit pel realitzador Salvador Sunyer júnior, que ja va guanyar l'any passat el Laus d'Or.

Els premis que atorga l'Associació de Dissenyadors Gràfics i Directors d'Art del FAD han considerat aquest any que el millor audiovisual és The Pleasure Island, un film de poc més de 4 minuts que ressalta les actituds ridícules dels humans que practiquen turisme de masses per acabar amb la frase «fa 25 anys que fem coses inútils», fet que posa en valor l'activitat creativa teatral en contrast amb la gent a la platja.

La pel·lícula, rodada a Benidorm, va servir per anunciar l'edició del 2016 de Temporada Alta en l'any que el festival complia el seu 25è aniversari.



Opera bufa

Albert Martínez López ha considerat la pel·lícula de Salvador Sunyer «un curtmetratge imprescindible per als nostres temps, que conté els excessos de l'òpera bufa, l'estranyesa del realisme màgic, l'humor de les fotografies de Martin Parr i Txema Salvans, el fatalisme de les tragicomèdies gregues, el ritme d'una pel·lícula de Scorsese i altres moltes influències que no sabem explicar perquè encara ens falta per veure molt teatre...».

Salvador Sunyer ja va guanyar el premi l'any el Laus d'Or, també per l'anunci de Temporada Alta.

En les seves diferents categories, els premis Laus han rebut aquest any un total de 1.100 projectes. Els premis es van instituir el 1964 i són els més cobejats en el camp del disseny gràfic i la comunicació visual a l'Estat espanyol.

Els premis s'atorguen en cinc categories. Enric Alguilera va rebre el Laus d'Honor, Camper el Laus d'Empreses i Entitats, i el catàleg Thinking out loud, de l'agència Bendita Gloria, el premi Laus Aporta Fundació Banc Sabadell.

Josep Muñoz, de l'escola EINA, va rebre el premi Young Talent per Analitic Journal, mentre que el Laus Aporta Fundació Banc Sabadell per a Estudiants ha sigut per a Font del Gos, un barrio ovidado de Barcelona, d'Albert Galeote, de l'escola IDEP.