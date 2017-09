El Festival Temporada Alta supera les 16.000 entrades venudes el primer dia

Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya ha venut fins aquest divendres, a les 17 hores, un total de 16.068 entrades de les 47.478 posades a la venda per l´edició d´enguany.

De les 16.068 entrades venudes, 11.247 han estat comprades per internet, i la resta, 4.821, a les taquilles habilitades del Teatre Municipal de Girona i Salt, ha informat el festival.

Aquest any, per primera vegada, s´ha instal·lat una caixa de venda rápida per a fins 3 esdeveniments. Aquesta nova caixa forma part del sistema de venda simultània (6 punts de venda) i amb gestió de torn, que funciona des de les 9 del matí fins a les 20h ininterrompudament, al Teatre Municipal de Girona.

Aquestes 11 hores d´assessorament i venda d´entrades intensiva "están tenint, un any més, una bona acollida per part del públic que l´utilitza, i permet reduir considerablement el temps d´espera i les cues per adquirir les entrades".

El festival assegura que per tal de poder oferir entrades amb bona visibilitat dels espectacles més sol·licitats, s'ha posat a la venda el més aviat possible entrades per a 5 noves funcions dels espectacles "Un tret al cap"," La treva", "E.V.A.", "Els dies que vindran" i "Adossats". Aquests espectacles ja están a la venda.

A partir d'aquest dissabte i durant tots els mesos del Festival, les taquilles faran el seu horari habitual i es podran continuar comprant entrades online les 24h del dia.