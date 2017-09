Trien la pel·lícula catalana «Estiu 1993» per representar Espanya als Oscars

Estiu 1993, òpera prima de la directora i guionista catalana Carla Simón, en bona part rodada a la Garrotxa, ha estat la pel·lícula elegida per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya en la 90 edició dels oscars, en els quals competirà pel premi al millor film de parla no anglesa.

La pel·lícula, un delicat retrat autobiogràfic del dol infantil ambientat a la regió de Girona i filmat en català, s'ha imposat a les dues altres finalistes: Abracadabra, de Pablo Berger, i 1898. Los últimos de Filipinas, de Salvador Calvo.

L'actriu Anna Castillo va ser ahir l'encarregada d'anunciar el títol elegit en un acte davant de notari celebrat a la seu de l'Acadèmia de Cinema espanyola, acompanyada per la presidenta de la institució, Yvonne Blake.

Amb el seu debut, Simón (Barcelona, 1986) ha obtingut ja reconeixements com el premi a la millor òpera prima de la Berlinale o la Bisnaga d'Or a Màlaga, entre d'altres.

Amb vista als Oscars encara té per davant dos filtres. A final d'any, l'Acadèmia de Hollywood anunciarà els títols de l'anomenada shortlist, al voltant de 10 finalistes entre les enviades per tots els països, i a final de gener es coneixen les cinc nominades definitives a millor pel·lícula de parla no anglesa.

A la seu de l'Acadèmia, preguntada per la selecció d'una pel·lícula catalana per representar a Espanya precisament un dia després de l'aprovació de la llei del referèndum a Catalunya, Simón va subratllar que «el cinema no té fronteres».

«Una història és una història quan té valors universals que arriben a la gent, i avui igual que ahir hauria de ser normal una cosa així», va dir.

La trama d' Estiu 1993 gira al voltant al primer estiu que Frida (Laia Artigas), una nena de sis anys, passa amb la família adoptiva (David Verdaguer i Bruna Cusí) després d'haver perdut els pares a causa de la sida.

Malgrat la cruesa del tema, la directora firma una cinta lluminosa i catàrtica per a l'espectador. El guió es basa, en gran part, en els seus records d'infància, quan va perdre els pares a causa d'aquesta malaltia.

A Espanya la cinta ha recaptat més de 600.000 euros en taquilla i ha estat vista per 94.000 espectadors, segons dades de l'ICAA. S'ha estrenat ja en països com França, Bèlgica o Holanda i pròximament ho farà a Grècia, Japó, Alemanya o Itàlia, a més dels Estats Units.

En total més de 25 països l'han comprat, va indicar la productora Valerie Delpierre, que va destacar que es tracta d'una pel·lícula que «emociona a tot arreu on s'ha vist i que no entén de fronteres».

Segons l'opinió de la presidenta de l'Acadèmia, la dissenyadora de vestuari i guanyadora d'un Oscar Yvonne Blake, Estiu 1993 té moltes possibilitats a Hollywood perquè és una pel·lícula «preciosa i tendra» que aborda temes «molt actuals».

Simón va explicar que per preparar el guió es va documentar especialment en temes relacionats amb la psicologia infantil i com els nens perceben la mort. «La irreversibilitat de la mort és una cosa que poden entendre amb sis anys», va subratllar.

L'última vegada que un títol espanyol va arribar a ser finalista a l'Oscar al millor film de parla no anglesa va ser el 2004, amb Mar adentro, de Alejandro Amenábar, que a més va obtenir el guardó.

En total 19 pel·lícules espanyoles han estat finalistes en aquesta categoria, però només quatre se l'han emportat: Volver a empezar (1982) de José Luis Garci; Belle Époque (1992) de Fernando Trueba; Todo sobre mi madre (1999) de Pedro Almodóvar; i també Mar adentro(2004) d'Alejandro Amenábar.