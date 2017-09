El Museu del Joguet rep la col·lecció que Boixadós no deixava tocar a fills ni a nets

El Museu del Joguet de Catalunya ha ingressat els 230 cotxes i camions de joguina que Ramon Boixadós, mort el passat mes d'agost als 89 anys d'edat, va atresorar al llarg de la vida.

Àngel Boixadós, fill de qui va ser president de Renfe entre 1983 i 1985, i president de la Fundació Gala-Dalí fins a la mort, ha fet lliurament de la col·lecció del pare al Museu del Joguet i ha recordat que «nosaltres no vam poder jugar mai amb aquests cotxets ni tampoc els nets».

Nascut el 1927 a Figueres, fill de mestres i educat en la cultura de l'esforç, el petit Ramon Boixadós no va tenir joguines en aquells anys difícils de guerra i postguerra.

Possiblement aquesta sigui la raó, apunta el fill, de l'existència d'una col·lecció que va començar a fer a partir dels 30 anys d'edat i que en bona part s'alimentava de compres fetes als nombrosos aeroports del món que, per motius laborals, va haver de trepitjar aquest doctor enginyer industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona que va ser va ser coordinador general de les obres de les olimpíades de 1992.

Boixadós, considerat «l'empordanès incansable» per la seva persistent dedicació a la feina, no deixava tocar les seves joguines als fills, ni més tard als nets, però el seu fill Àngel admet que «de vegades fèiem trampa quan era fora de casa, però abans que tornés ho havíem de recol·locar tot dins la seva vitrina exactament en la posició original perquè no se n'adonés».

Àngel Boixadós i els seus germans han cedit la col·lecció al Museu del Joguet de Catalunya, amb seu a Figueres, seguint la voluntat expressada pel pare. Àngel està convençut que «aquest és el millor lloc on poden estar aquests cotxes clàssics d'època».

Els tècnics del Museu tenen ara per davant alguns mesos de feina per fotografiar i realitzar l'inventari de cadascuna de les peces de la col·lecció Boixadós.

La conservadora de la institució, Eva Pascual, ha declarat: «El Museu rep moltes donacions, pràcticament cada setmana. Superem les 18.500 peces inventariades. Boixadós va deixar dit que els seus cotxes anessin al Museu del Joguet. Ara els hem rebut i quan sigui possible els presentarem en exposició».

Per la seva part, Josep Maria Joan Rosa, director del Museu, ha llençat una floreta pòstuma a Boixadós: «Nosaltres estimem les donacions i estimem els donadors».



Un bon amic del Museu



El Museu del Joguet, que considera Boixadós un bon amic, va difondre ahir un comunicat on es pot llegir que «no va deixar jugar els seus fills ni nets, atès que sempre els deia: 'un dia han de ser per al Museu del Joguet de Catalunya'».

La seva col·lecció recull exemplars principalment a escala 1:43 i 1:24 de fabricants alemanys, holandesos, italians, anglesos, espanyols, francesos i danesos, i de marques tan conegudes com Dinky Toys, Corgi Toys, Dalia, Lesney, Majorette, Matchbox, Solido o Tekno, entre d'altres.

Totes aquestes joguines que van servir de compensació a aquest «figuerenc incansable», com el va definir l'exalcalde Joan Armangué, es presentaran en públic d'aquí a uns mesos, potser un any, en un acte que Josep Maria Joan Rosa vol que sigui celebrat també pels fills i familiars del col·leccionista, que ostentava com a distinció la Creu de Sant Jordi de la Generalitat.