Pujolboira pinta un Sant Sopar davant el Montgrí a l'absis de l'església d'Albons

Ramon Pujolboira ha pintat un Sant Sopar amb la muntanya del Montgrí al fons, però sense el característic castell medieval perquè aquesta construcció encara no existia quan es va produir el darrer àpat de Jesús de Natzaret amb els seus deixebles, ara fa dos mil anys.

Pujolboira ha estat treballant els darrers dos anys de manera intermitent en aquesta obra, que segurament és el primer Sant Sopar pintat davant el Montgrí, i que ja està enllestida. El proper 7 d'octubre quedarà inaugurada a l'església parroquial d'Albons, amb un acte a les 17.30 hores.

L'artista ha declarat a aquest diari que està «content del resultat» d'una pintura mural que fa deu metres d'amplada per sis i mig d'alçada en el seu punt més elevat.

«Jo no tenia cap obra a Albons i vaig exposar a l'alcalde que ara que ja tinc una edat m'agradaria deixar testimoni de tot aquests anys de residència a la població», ha explicat l'artista, nascut el 1949 a Barcelona i resident a l'Empordà des de la seva joventut.

L'alcalde, Joan Hostench, va aprovar la idea i va proposar una pintura mural a l'absis de l'església parroquial. Es van seguir tots els tràmits reglamentaris amb el Bisbat de Girona i els treballs per confegir la pintura van començar fa un parell d'anys.

L'església està dedicada a sant Cugat, però Pujolboira va optar «per un tema que s'entengués a primer cop d'ull, com és el Sant Sopar».

D'altra banda, el Sant Sopar, una de les històries dels Evangelis més representades en la pintura de tots els temps, va resultar especialment apropiat per a un artista a qui agrada treballar la figura humana. L'obra reprodueix tretze figures humanes, la de Jesús en posició central, més les dels dotze apòstols, que Pujolboira ha representat amb vestimentes d'època i seguint el seu característic estil ric en cromatisme.

El sopar té lloc sobre una taula d'estovalles blanques i lluminoses, amb la plana empordanesa de paisatge de fons, amb els seus xiprers, el Montgrí, una llenca de mar Mediterrani, i un espectacular cel blau amb núvols de formes capricioses. L'artista ha introduït el color lila i vermellós situant un arbre de Judes, espècie que floreix per Setmana Santa, a un costat de la seva obra.

«Ho he fet desinteressadament. L'empresa Calsina Carré va finançar el pressupost inicial. A més, hi ha col·laborat tot el poble a través del micromecenatge», explica.

Pujolboira, que fa classes de dibuix i pintura a Albons, ha comptat amb l'ajuda dels alumnes més destacats, l'anomenat Grup 3 Colors, amb Montse Planella com a cap de taller.

Per tal de realitzar el quadre, l'artista ha utilitzat una tècnica pròpia per elaborar amb pintures acríliques d'alta qualitat aquesta obra sobre tela a base de moltes capes i que té un gruix considerable. Els treballs es van fer al taller de l'artista i posteriorment l'obra es va traslladar a l'església per aplicar-la sobre la paret i enllestir una part de pintura in situ.