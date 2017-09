«Una casa junto al Tragadero», de l'argentí Mariano Quirós, rep el premi Tusquets

L'obra Una casa junto al Tragadero, de l'escriptor argentí Mariano Quirós, ha guanyat el XIII premi Tusquets Editors de Novel·la, segons el veredicte del jurat fet públic ahir, que destaca «la força d'un relat de supervivència enmig d'una naturalesa hostil».

La novel·la de Quirós (La Resistencia, Chaco, 1979) va ser elegida entre els 472 manuscrits presentats a aquest premi per decisió de la majoria del jurat presidit per Juan Marsé i integrat per Almudena Grandes, Antonio Orejudo, Daniel Ruiz García, guanyador de l'anterior convocatòria, i, en representació de l'editorial, Juan Cerezo.

El jurat ha valorat a més «el poder hipnòtic en la successió de perills que viu el protagonista, i l'encert en la composició de la novel·la, per la qual el lector reconstrueix els orígens i les veritables motivacions dels personatges a mesura que avança en la seva lectura».

La novel·la està protagonitzada pel Mut, un personatge que viu des de fa uns anys als afores de La Colonia, un estrany poble del nord argentí, amb la seva gossa, l'Índia. Va arribar des de la ciutat de Resistencia i va ocupar una misteriosa casa enmig de la muntanya, al costat del riu, on intenta no ajuntar-se amb ningú, perquè vol viure tranquil. Amb l'arribada al lloc d'uns joves membres de la Fundació Vida Silvestre, les coses es complicaran.

Mariano Quirós ha publicat novel·les com Robles (Primer Premi Biennal-CFI) i Torrente (Premi Festival Iberoamericà de Nova Narrativa).