Pau Parals: «Els pisos de la Girona ciutat universitària costen 350 euros/mes per alumne»

Pau Parals, representant dels estudiants, va aprofitar la paraula que Sergi Bonet dona des que es rector a aquest col·lectiu per denunciar que «la residència més barata que es pot trobar a Girona per a estudiants costa 350 euros mensuals, i potser es fa pagar aigua i llum a part». Parals va dir que una Girona que presumeix de ser «ciutat universitària» s'ha de «comprometre més amb els estudiants». Durant el seu parlament va citar dades d'un estudi que estima en 550 euros el preu mitjà mensual que cal pagar per ser estudiant a Girona, referint-se a la gent que ve de fora. Només un 2% dels alumnes són acollits en residències universitàries. L'estudiant va demanar «més freqüència dels autobusos urbans» que connecten amb els campus, i va deplorar que els estudiants de la UdG a Salt «no tinguin cap bonificació per la privacitat de la línia». No tot van ser crítiques. Parals també va mostrar-se «orgullós» del compromís social que practiquen institucions pròpies de la UdG com el Servei d'Esports o l'Oficina Verda «malgrat l'infrafinançament». Finalment, va tornar a la denúncia, en aquest cas contra «el bloqueig que practica el Govern espanyol» i va cridar a defensar la «dignitat de la universitat. També va reconèixer la «col·laboració del rectorat».