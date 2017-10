La Biblioteca de la UdG mostra el Fons Bertrana amb tres visites guiades

La Universitat de Girona (UdG) custodia, des del 1997, la biblioteca i el fons personals de Prudenci i Aurora Bertrana. El Fons Bertrana conté llibres i manuscrits literaris originals tant del pare com de la filla. Per commemorar l'Any Bertrana, la biblioteca ha organitzat tres visites guiades que tindran lloc els dies 15 d'octubre, 5 de novembre i 17 de desembre, de 12 a 1 del migdia, a la biblioteca del Campus Barri Vell. En el transcurs de la visita es mostraran llibres de la biblioteca personal d'Aurora, formada per uns 1.200 llibres. Sobretot conté obres de literatura en diverses llengües.