Un llibre commemora els 50 anys de les Havaneres de Palafrugell

Un llibre que porta per títol I com aquestes, mil! 50 anys de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell es presentarà dissabte al claustre del Castell de Cap Roig. El llibre, editat per l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell (IPEP), és obra dels periodistes Lluís Poch i Enric Serra.

El títol del llibre prové de quan els antics cantaires volien dir que podien estar hores i hores cantant sense esgotar el repertori i està dividit en nou capítols. Profusament il·lustrat, comença amb un recorregut històric que remunta als orígens de l'havanera i explica com i per què aquest gènere ha arribat a Calella de Palafrugell.

Tot seguit relata la tasca de les diverses persones que, entre els anys quaranta i seixanta, es van esforçar a donar relleu i mantenir-la viva l'havanera per evitar que es perdés quan els antics cantaires anaven desapareixent, fins que la publicació del llibre Calella de Palafrugell i les havaneres, el 1966, va desencadenar la Cantada.