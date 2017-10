La Festa del Cinema torna aquest dilluns a les sales

La tretzena edició de la Festa del Cinema arrenca aquest dilluns 16 d'octubre a tot l'estat i es prolongarà fins aquest dimecres, amb entrades a 2,90 euros per a aquelles persones que mostrin la seva acreditació en el cinema.

La mecànica per a aquesta nova edició de la Festa del Cinema es manté, de manera que els espectadors, excepte els menors de 14 i els majors de 60 anys, s'hauran d'acreditar a la pàgina web 'www.fiestadelcine.com' per aconseguir l'acreditació que els permetrà gaudir d'un preu reduït per entrada durant els tres dies de l'esdeveniment.

D'aquesta manera, les entrades per a la Festa del Cinema podran ser adquirides per tres canals de venda diferents: taquilla, caixers de venda d'entrades situats en els halls dels cinemes i plataformes habituals de venda per Internet.

En aquesta ocasió, els espectadors podran gaudir de títols com 'Blade Runner 2049', 'Churchill', 'El otro guardaespaldas', 'It', 'La niebla y la doncella', 'La torre oscura', Homecoming ' o ' Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Midas'.

L'última edició de la Festa del Cinema es va celebrar al mes de maig i va registrar un total de 1.549.830 espectadors durant els tres dies de l'esdeveniment. 'Guardianes de la Galaxia. Vol 2 ',' El Bebé Jefazo 'i' Fast and Furious 8 'van ser les pel·lícules més vistes pels espectadors.

Aquesta xifra va ser inferior a l'obtinguda en l'edició anterior, celebrada els passats 24, 25 i 26 d'octubre de 2016, que va congregar 2.598.958 d'espectadors durant els tres dies de la promoció. En la seva predecessora -durant l'edició de maig de 2016-, prop de 1,7 milions d'espectadors van assistir a les sales entre els dies 9, 10 i 11 de maig.