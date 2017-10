Girona comença una nova edició del Voluntariat per la llengua amb 90 parelles

Un total de 90 parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana per conversar en català a la ciutat de Girona. Dimarts es va donar el tret de sortida a una nova edició del Voluntariat per la llengua (VxL) amb la presentació de les noves parelles. Voluntaris i aprenents es van reunir al CaixaForum per conèixer la seva parella lingüística.

Aprenents dels cinc continents, que estudien català i volen millorar la seva fluïdesa, es trobaran amb persones voluntàries que dediquen una hora a la setmana del seu temps lliure a conversar. Aquesta nova edició comença amb 90 parelles lingüístiques, que s´aniran incrementant a mesura que avanci el curs, ja que es van fent parelles durant tot l´any.

El Voluntariat per la llengua també es duu a terme en diversos àmbits específics, com ara el sanitari, amb parelles lingüístiques al geriàtric de Girona Maria Gay; a la Fundació Elna i la Fundació Astres, que atenen persones amb diversitat funcional; entre d´altres.

A més, en aquesta edició també es fan parelles lingüístiques en l´empresa d´inserció laboral ECOSOL i a l´Escola d´Hostaleria de Girona. A aquestes parelles s´hi sumaran ben aviat les que participaran en la modalitat virtual del programa.

El programa Voluntariat per la llengua es va posar en marxa a la ciutat l´any 2004 i de les 40 parelles lingüístiques que hi van participar en la primera edició, es va passar a les 225 l´any passat.