La policia libanesa recupera un oli robat que podria ser un quadre original de Dalí

La policia libanesa ha recuperat un oli robat que podria ser un quadre original de Salvador Dalí.

Es tractaria de Retrat de la senyora de James Reeves, que l'artista va pintar l'any 1954 i que es va subhastar a la casa Christie's de Londres el 1997.

Les Forces de Seguretat Interior del Líban (ISF) van trobar la peça el passat 13 d'octubre en el marc d'una investigació contra el robatori i tràfic d'antiguitats i van detenir quatre persones, d'origen libanès i sirià, quan pretenien vendre'l.

En un comunicat penjat al seu web, expliquen que els detinguts haurien robat l'obra en un país veí.

Les autoritats libaneses creuen que podria ser la tela autèntica però la Fundació Gala-Salvador Dalí remarca que la policia del país no s'ha posat en contacte amb ells i que, ara per ara, no poden verificar que es tracti de l'oli autèntic.

D'aquesta manera, de moment no es pot assegurar que l'obra recuperada sigui una peça original pintada per la mà del geni.

La tela es va recuperar divendres passat en el decurs de les pesquisses i actuacions dutes a terme en el marc d'una investigació contra el robatori i tràfic d'antiguitats.

La unitat dedicada a aquest tipus de delictes va trobar el retrat i va detenir quatre persones, d'origen libanès i sirià.

Segons el comunicat de la ISF, els detinguts haurien robat la peça en un país veí i hi estaven treballant per poder vendre-la.

La policia creu que es tracta del quadre original i que estaria valorat en «milions de dòlars».



Cal més que una foto

Des de la fundació, però, han assegurat que si s'han de guiar a través només d'una fotografia que els ha estat remesa per les forces de seguretat del país del Mitjà Orient, no poden pronunciar-se: «A través d'una fotografia no podem corroborar-ho».

Segons el catàleg raonat de la fundació, la peça mesura 147 per 92 centímetres i es va exposar l'any 1958 al The Parrish Art Museum de Nova York.

L'obra es va subhastar el 10 de desembre del 1997 a la casa Christie's de Londres. I en aquest punt se li va perdre la pista.