La fiscalia veu indicis de desobediència dels consellers Vila i Puig pel cas Sixena

La fiscalia considera que hi ha indicis per poder acusar de desobediència els consellers de Cultura Santi Vila – ara a Empresa i Ocupació – i Lluís Puig – actual titular del Departament –. El lletrat de l'ajuntament de Vilanova de Sixena, Jorge Español, va presentar al Tribunal Suprem (TS) una denúncia el 25 de setembre de 2017 contra els consellers perquè encara no han lliurat les 44 peces d'art del monestir de Sixena que estan dipositades al Museu de Lleida i que són objecte de l'execució provisional de la sentència del jutjat de primera instància número 1 d'Osca. La Sala del Suprem va demanar a la fiscalia que avalués tant la seva competència com el contingut de la denúncia com a pas previ a l'admissió de la mateixa i la fiscalia, amb data 10 d'octubre de 2017 s'ha pronunciat favorablement a la denúncia. El ministeri públic, a més, conclou que el Suprem sí que és competent per jutjar els consellers, tot i que siguin aforats, perquè, diu, hi ha dues comunitats autònomes implicades en els fets. Sabuda ara la opinió de la fiscalia, serà el Tribunal Suprem qui s'haurà de pronunciar finalment sobre l'admissió de la denúncia i sobre la seva competència.

Segons la fiscalia, hi ha indicis per acusar de desobediència tots dos consellers per "haver-se negat obertament al compliment de les resolucions judicials que els obligaven a lliurar les 44 obres d'art del Museu de Lleida a Sixena". També considera que es pot acusar de prevaricació Vila perquè el 18 d'abril de 2017 "va negar-se a complir les ordres judicials" perquè, segons va al·legar, "no es podia disgregar la col·lecció del Museu de Lleida i no es podia fer sense la seva autorització".

En l'escrit que el ministeri públic ha fet arribar a la Sala del TS, es recull que hi ha hagut desobediència expressa almenys en tres ocasions. Per part del conseller Santi Vila, en del pla de transport del 20 de juliol de 2016 i el lliurament de les peces el 25 de juliol de 2016 i el 8 de novembre de 2016. I per part del conseller de Cultura Lluis Puig, del pla de transport el 25 de juliol de 2017 i del lliurament de les peces el 31 de juliol, "tot i que a tots dos se'ls va informar de les responsabilitat penals que aquestes omissions podien comportar", recorda. La fiscalia en canvi, considera que no hi ha prou proves per acusar els consellers d'apropiació indeguda.