Una exposició a l´Espai 22 mostra 25 anys de cartells a la Universitat de Girona

Una tria de vint-i-cinc exemples de cartellisme ques'ha fet a la Universitat de Girona en els 25 anys de vida de la institució es pot visitar a l'Espai 22, de la Llibreria 22 de Girona, com a testimoni d'una estètica, però també com a reflex del que ha estat la vida universitària en aquest temps.

L'exposició 25 anys de cartells a la UdG, organitzada Servei de Publicacions de la Universitat de Girona, es va inaugurar ahir i es podrà visitar fins al 7 de novembre.

La mostra recupera cartells d'èpoques anteriors a la creació de la Universitat de Girona, com les Jornades de Dret Català de Tossa de Mar, des de 1988 sota la tutela de l'aleshores Estudi General, amb un dibuix de Bonaventura Anson; les propostes arquitectòniques per recuperar el convent de Sant Domènec, també de 1988, amb un dibuix de Narcís Comadira, i arriba fins l'any 2017, amb una peça de Marc Vicens per a les jornades Repensant el Patrimoni.

Entremig hi ha cartells que parlen d'activitats habituals o exemples d'actes destacats de la UdG, passant per l'Ex-libris que la Biblioteca va organitzar la diada de Sant Jordi de 2013.

En aquests 25 anys de cartells a la UdG es pot veure, de manera notòria, el treball dut a terme pel Servei de Publicacions, de la mà de Marc Vicens, amb obres sobre les activitats d'estiu, l'Aula de Teatre, les Jornades de Portes Obertes, els premis del Consell Social, la selectivitat, els màsters, les exposicions sobre el poble sahrauí i les Escoles Normals de Mestres, i les jornades de debats universitaris. Cal destacar també els cartells que il·lustren un esdeveniment històric com va ser la inauguració del curs del sistema universitari català, el 1998; els que són fruit de la col·laboració amb destacades figures de l'art, com les pintures d'Antoni Tàpies i de Narcís Comadira, o l'emblemàtica imatge de la Càtedra Ferrater Mora, a més de les propostes urbanístiques i arquitectòniques dels campus universitaris de 1997.