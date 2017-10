La gironina Helena Rosich s'atreveix amb Bill Evans al seu nou disc de jazz

La gironina Helena Rosich s'ha capbussat en cos i ànima, en plena maduresa, en el món de la música i, després del disc d'estàndards de jazz Invitation, publicat fa dos anys, ara presenta Feeling Bill Evans que, com el títol indica, és un homenatge a Bill Evans, el pianista de jazz possiblement més influent de tots els temps.

Advocada amb despatx a Girona, Rosich canta en anglès, amb la seva veu melodiosa i profunda, deu temes que Bill Evans va contribuir a popularitzar, encara que les lletres no són mai del conegut pianista i, en alguns casos, la música tampoc és seva.



Intensa formació musical

Rosich va rebre una intensa formació musical a partir dels set anys al conservatori de Girona, que va completar amb estudis de guitarra clàssica mentre es llicendiava en Dret.

Amb les ocupacions familiars i laborals, va haver de deixar la música en un segon pla, però fa 15 anys va reprendre els estudis de cant i piano.

Fruit de la seva tenacitat és aquest Feeling Bill Evans, en el qual la cantant s'ha envoltat d'una banda de luxe formada per Alexandre Carbonell (piano), ManelFortià (contrabaix), Xavier Figuerola (saxo) i Gonzalo de Val (bateria). L'artista té especial prediliecció pel tema Blue in green, una composició de Miles Davis i Bill Evans que va formar part del mític disc King of blue, l'enregistrament de jazz més venut de tots els temps. Evans va entrar en el sextet de Davis precisament en aquest disc del 1959. Helena Rosich considera Bill Evans un «pianista exquisit» que impregna tota la seva obra de «melanconia».

La cantant ha fet l'enregistrament amb la discogràfica Temps Record, de Terrassa, especialitzada en jazz.



Actuacions en bars i hotels

A l'estiu se la pot veure actuar en directe a bars i hotels acompanyada al piano d'Alexandre Carbonell. La presentació de Feeling Bill Evans està prevista per al 2 de febrer de l'any vinent a la sala La Planeta de Girona.

El disc es posa a la venda en format físic de CD, amb un llibret amb les corresponents lletres i resta d'informació, però també es pot escoltar a les plataformes digitals Spotify i i-Tunes.