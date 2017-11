Alejandro González Iñárritu rep un Oscar honorífic

El cineasta mexicà Alejandro González Iñárritu va rebre ahir el seu Oscar especial per l'obra Carne y arena en una cerimònia a la qual van assistir, entre d'altres, els seus compatriotes Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro i Gael García Bernal. L'acte també va comptar amb destacades figures de Hollywood com Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Emma Stone, Justin Timberlake, Robert Pattinson, Margot Robbie, Jessica Chastain, Gal Gadot, Tom Hanks, Hugh Jackman i l'actriu transsexual xilena Daniela Vega, entre d'altres.

Iñárritu va recollir el guardó al costat del seu soci, el director de fotografia Emmanuel Lubezki, «en reconeixement a una experiència narrativa visionària i poderosa», segons va indicar la junta de governadors de l'Acadèmia de Hollywood en el seu anunci del passat 27 d'octubre. «Han obert noves portes a la percepció cinematogràfica», va dir el president de l'Acadèmia, John Bailey.

Iñárritu i Lubezki van unir els seus talents per construir, durant quatre anys, una experiència artística en què la realitat virtual i el simbolisme situen l'espectador en el cor mateix dels immigrants indocumentats que creuen als Estats Units des de Mèxic. Basant-se en els testimonis de diversos d'aquests immigrants, Iñárritu, que va presentar el treball en la passada edició del Festival de Canes, va idear un projecte artístic que va més enllà d'una simple instal·lació o exposició. Aquesta obra hiperrealista col·loca l'espectador al mig del desert de Sonora, on comparteix el drama d'un grup d'indocumentats que, liderats per un coyote, un traficant d'humans, intenten ingressar a territori nord-americà mentre agents d'immigració intenten arrestar-los.

Iñárritu i Lubezki van recollir l'estatueta daurada durant la celebració de la gala dels Oscar honorífics a la sala Ray Dolby Ballroom, de l'Hollywood & Highland Center. En aquest esdeveniment, l'Acadèmia també va lliurar els premis a l'actor canadenc Donald Sutherland, la cineasta belga Agnès Varda, el guionista i director nord-americà Charles Burnett i el director de fotografia novaiorquès Owen Roizman. Iñárritu es va alçar amb l'Oscar al millor director, a la millor pel·lícula i al millor guió original per Birdman (2014). També va aconseguir l'Oscar al millor director un any després per The Revenant (2015). Per la seva banda, Lubezki va guanyar l'Oscar a la millor fotografia durant tres anys seguits ( Gravity, Birdman i The Revenant).