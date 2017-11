Adrià Pujol presenta «La carpeta és blava»

L'antropòleg i escriptor empordanès Adrià Pujol Cruells va presentar ahir a la Llibreria 22 de Girona el llibre La carpeta és blava (Labreu edicions), narració que té per protagonista en Iakim, arquitecte barceloní instal·lat a l'Empordà, que entra en un bar i contempla estupefacte uns clients habituals en plena discussió, amb ofenses que van pujant de to i sembla que arribaran a les mans. Però no, només s'estan collonant. El collonar és una forma cantelluda de sentit de l'humor. Adrià Pujol és col·laborador del Diari de Girona.