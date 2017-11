La Philarmonia de Londres i la de Copenhaguen actuaran a l´Auditori

L'Auditori de Girona té el conveni amb Ibercamera que permetrà portar a Girona una de les grans orquestres del món, la Philharmonia de Londres, l'11 de març, i les actuacions a la Sala Montsalvatge de l'Orquestra Nacional d'Hongria o la Filharmònica de Copenhaguen.

Una altra de les dates assenyalades en el calendari és l'estrena del Rèquiem d'Albert Guinovart el 27 de gener, que serà interpretat per dos talents catalans joves com són Marta Mathéu i Josep Ramon Olivé. També es podran veure a Girona projectes exclusius com el Trio Wanderer o Valentina Lisitsa, que actuarà amb la GIOrquestra, i formacions locals com la pròpia GIO, l'Orquestra de Girona o la Cobla Ciutat de Girona.

Els espectacles familiars guanyen espai a l'Auditori, que aquesta temporada oferirà el concert per a nadons Hits; l'espectacle Imaginem Shostakovich, de la Banda de Grau Professional del Conservatori de Música Isaac Albéniz, i la presentació del nou treball de la formació Rolf & Flor.

L'Auditori serà d'altra banda l'escenari de la presentació de grans propostes de música moderna, com ara el nou disc de Manolo García –que farà una segona actuació a Girona el 7 d'abril), l'actuació d'una de les dives del soul i la Motown, Martha Reeves; el concert de The Real Group, una de les formacions capdavanteres en música coral, o Rozalén, un dels principals noms de l'escena estatal dels últims anys.

A més a més, l'Auditori apostarà per donar un espai de sortida al talent local i, en aquest sentit, es podrà veure en directe Xavier Calvet, David Mauricio i Bigblack Rhino.



Creació musical a La Marfà

L'Espai Marfà, per la seva part, es configura cada vegada més com un centre de suport a la creació musical, amb un ampli programa d'activitats de formació i divulgació.

Destaquen tallers de veu, harmònica, gralla, cant i percussió afrocubana o un curs de tècniques narratives per a lletristes. Pel que fa a la divulgació musical, cal ressaltar les Sessions LP, un cicle d'audicions comentades d'àlbums clàssics del rock, dedicat a discos de Stevie Wonder, Bob Marley i Portishead.

El Buc Obert, el 360FEST, el TBP Girona Live 2 o el Viu21Música són altres de les activitats musicals de l'espai.