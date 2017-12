La galeria d´art Dual de Girona posa en valor els artistes de l´Empordà

Les obres dels artistes Manuel Solà, Regina Saura, José Luis Pascual, Alicia Marsans i Isabel Cuellas es donaran cita el proper dissabte 16 de desembre a la galeria d´art Dual de Girona. Es tracta d´una exposició col·lectiva on els visitants podran veure les obres d´aquests cinc artistes vinculats a l´Empordà i coneguts internacionalment pel seu treball artístic. L´acte cultural tindrà lloc a partir de les set de la tarda.

Concretament, ara fa un any que la galeria Dual va obrir per primera vegada les seves portes a la Gran via de Jaume I, 67 de Girona. El projecte va arrencar amb un objectiu dual, d´aquí el nom de la galeria. Per una banda, vol ser un punt de trobada de les obres de gran format de diferents artistes contemporanis establerts a Catalunya i, per l´altra, fer arribar l´art a totes les persones tot oferint obres de petit format a un preu assequible.

Dual és, per tant, un espai on es poden trobar exposicions temporals, individuals o col·lectives, així com permanents (durada mínima de 6 mesos) de petit format. Els artistes que exposen actualment en petit format són Marta Duran, Narcís Sala Gascons i Lluís Puiggros, entre altres. Estils molt diferents que van des de la il·lustració i el gravat fins a l´aquarel·la, l´art abstracte o l´impressionisme.

Amb l´objectiu d´arribar a totes les butxaques, a Dual també es troben obres originals i úniques de petit format a partir de 72 €, que conviuen amb les obres de gran format. En les dues plantes que té la galeria també s´hi troben escultures com les d´Alberto Udaeta o Mercè Riba. Durant aquest any, a la galeria s´han organitzat diferents presentacions d´artistes com són els duets, petites exposicions de les obres de dos artistes. Els primers van ser Joan Vilajoana i Carme Sanglas, i el segon duet el van formar els artistes Pau Morales i Oriol Tuca.

També s´han organitzat exposicions temàtiques com l´Exposició col·lectiva marines amb obres de Marta Duran, Cristina Paradís, Narcís Sala Gascons i Lluís Puiggròs, que transportaven el públic a la blavor més absoluta del mar.