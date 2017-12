Méndez de Vigo no concreta si emetrà l´ordre de trasllat de les peces de Sixena

El ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, no ha concretat si emetrà o no els propers dies l'ordre de lliurament a l'Aragó de les 44 peces d'art de Sixena que hi ha al Museu de Lleida.

A preguntes dels periodistes, el titular del ministeri es va limitar ahir a contestar que «les sentències s'han de complir i es compliran», en referència a la sentència emesa fa uns dies per l'Audiència d'Osca que reafirmava la del jutjat de primera instància d'Osca sobre el litigi d'aquests béns de Monestir de Sixena.

De Vigo va recordar que a més a més hi ha la providència del jutjat d'Osca que fixa l'11 de desembre com a data límit per fer el lliurament de les 44 peces.

Mentrestant, el Consorci del Museu de Lleida ha presentat entre dilluns i ahir dimarts 3 recursos a l'Audiència Provincial de Barcelona i a l'Audiència d'Osca per intentar retenir l'art a Lleida.

Amb l'aplicació de l'article 155 és el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, qui actua com a conseller de Cultura de la Generalitat, per la qual cosa és ell el responsable d'emetre l'ordre que el Museu de Lleida lliuri les peces de Sixena que reclama l'Aragó.

Segons va manifestar l'alcalde de Lleida, Àngel Ros (PSC), el recurs de cassació presentat davant l'Audiència d'Osca argumenta que la sentència d'aquesta instància judicial «no és ferma».

«Des del moment en el qual es preveu que hi pot haver un recurs de cassació, és que no hi ha sentència ferma», va remarcar l'alcalde lleidatà.

D'altra banda, es va presentar un recurs de reposició a l'ordre d'entrega d'aquestes obres a l'Audiència de Barcelona.

Segons l'alcalde, la Generalitat va comprar al seu moment els béns «complint amb la legalitat» i, per tant, «encara no hem esgotat totes les vies». «Si fins al dia 11 de desembre és necessari presentar algun recurs més, ho farem perquè tenim el ple convenciment que la llei ens empara».