Love of Lesbian, els Amics de les Arts i la Pegatina reben els premis Arc 2017

Love of Lesbian, els Amics de les Arts i la Pegatina són alguns dels guardonats en la quinzena edició dels Premis Arc, que es van lliurar dimarts a la nit al Mercat de les Flors. La gala, conduïda per l'actor Quim Masferrer, va distingir també altres noms de la música i l'escena artística catalana, com ara Txarango, Los 80 principales, Doctor Prats o l'espectacle d'Albert Pla i Tortell Poltrona.

Es tracta d'un reconeixement a les millors iniciatives relacionades amb la indústria de la música del directe de Catalunya. La gala va comptar amb les actuacions de la Pegatina, els Amics de les Arts, la Iaia i Quico Pi de la Serra.

La banda Love of Lesbian va ser premiada per haver fet la millor gira per sales de Catalunya. Els Amics de les Arts, per la millor gira per teatres i auditoris de Catalunya. El guardó per a les millors gires per festes majors dels ajuntaments, en els apartats de grups de versions o tributs, se'l va endur Los 80 principales. La distinció a temes propis la va recollir Doctor Prats, i la de ball, l'Orquestra Nova Saturno. La pegatina ha realitzat la millor gira internacional d'artista o grup català i Txarango, la millor gira per festivals.