Les Bernardes de Salt presentarà una obra inèdita de Remedios Varo

La Casa de Cultura del Gironès Les Bernardes de Salt va presentar ahir un dens programa d'exposicions i activitats per al 2018, que inclou l'exhibició d'una obra inèdita de la gran artista d'Anglès Remedios Varo, una de les dones més rellevants en l'àmbit internacional del món surrealista, morta a Mèxic l'any 1963.

La sala petita de Les Bernardes acollirà a l'abril-maig de 2018 la presentació d'aquest dibuix, que fa referència a la temàtica dels terrats i les xemeneies que tant va interessar Varo. L'obra ha estat comprada recentment pel col·leccionista privat Xavier Pifarré, que la cedirà perquè s'exposi al costat de la projecció d'un documental produït per Les Bernardes sobre la vida i obra d'aquesta talentosa artista, que en les seves pintures va reproduir el món urbà industrial que de petita va conèixer al seu Anglès natal.



En record de Berta Casas

Les activitats de 2018 començaran el 3 de gener un Work in Progress. Homenatge a Berta Casas de diferents artistes. Considerada la «peça clau» de nombroses iniciatives culturals de la ciutat de Girona, Berta Casas rebrà un homenatge pòstum en forma d'exposició que coordina Pep Admetlla i que inclourà obres de Torres Monsó, Kim Peravalsky, Francesc Hereu, Jordi Amagat, Assumpció Mateu, Narcís Coderch, Pep Iglesias, Quico Estivill, Jordi Abelló i, entre d'altres, el mateix Admetlla.

Durant la presentació de la programació es va anunciar la creació de la beca d'investigació interdisciplinària Berta Casas, i la cessió en dipòsit de l'arxiu personal de Glòria Bosch, centrat en l'obra de l'escriptor Italo Calvino, a la Diputació de Girona i al Centre Cultural Les Bernardes. A més, la sala central d'aquest equipament passarà a anomenar-se Berta Casas.

El 3 de gener també quedarà inaugurada l'exposició Cicatrius, de Jordi Cané, sobre les petjades del seu avi Ernest Cané Plana (1912-1986), que va participar a la batalla de l'Ebre durant la guerra.

El bloc expositiu de febrer a març inclou tres exposicions: No-visitable, de Pol Gorezje; Más, de David Salcedo, i Eco, olvido, nada, de Tatiana Abellán. Les tres exposicions presenten com a fil conductor comú una reflexió sobre les aparences i la realitat no visible que l'artista intenta copsar amb la seva mirada.

El bloc abril-maig té quatre exposicions: Feroz, amb les pintures d'Albert Madaula; CAMouFLAGES-Faceless Portaits, el debut fotogràfic de l'actriu Rossy de Palma; l'esmentada exposició sobre Remedios Varo, i La gana als ulls, de Marta Sureda.

La historiadora de l'art Marta Sureda, que s'ha interessat pel món del cinema i l'audiovisual, proposa aquí una sèrie de collages inspirats en la cultura popular que beuen del món del dadaisme.

Al juny-juliol hi haurà tres exposicions més: We Keep Waiting, de Maria Contreras Coll; Once, de Cristina Fontsarè, i Ese niño era yo, de Juanjo Sáez.

La presentació de la programació del 2018 de Les Bernardes va congregar ahir al restaurant Divinum Jaume Busquets, president del Consell Comarcal del Gironès; Maria Mercè Roca, consellera comarcal; Maria Àngels Planas, diputada de la Diputació de Girona; Robert Fàbregas, director de Les Bernardes, i Laura Conejero, comissària dels cicles d'exposicions. Entre d'altres, també hi havia Francesc Cayuela.

Maria M. Roca va dir que Les Bernardes és «un projecte que va creixent» i té «una programació de referència en art i cultura contemporànies al Gironès».