«Estiu 1993», de Carla Simón, optarà a vuit premis Goya

Les pel·lícules La llibreria i Estiu 1993, de les directores catalanes Isabel Coixet i Carla Simón, figuren entre les favorites de la 32 edició dels Premis Goya, amb 12 i 8 nominacions, entre ells les de Millor Pel·lícula i Millor Direcció, segons va informar ahir en un comunicat l'Acadèmia de Cinema.

Handia, d'Aitor Arregi i Jon Garaño, amb 13 nominacions i La llibreria, amb 12, són les pel·lícules que parteixen amb més opcions per guanyar en alguna de les categories dels Goya, a les quals segueixen El autor, de Manuel Martín Cuenca, amb 9 candidatures, Estiu 1993, de Carla Simón i Abracadabra de Pablo Berger, totes dues amb 8, i Verónica, de Paco Plaza, amb 7 nominacions.

Isabel Coixet competeix en la categoria de Millor Direcció al costat de Manuel Martín Cuenca per El autor, Aitor Arregi i Jon Garaño per Handia i Paco Plaza per Verónica. De la seva banda, Carla Simón ho fa en la categoria de Millor Direcció Novell, al costat de Javier Ambrossi i Javier Calvo per La llamada, Lino Escalera per No sé decir adiós i Sergio G. Sánchez per El secreto de Marrowbone.

En declaracions a Efe, Coixet es va mostrar «molt contenta» per aquestes nominacions, en especial aquelles que «reconeixen actors estrangers», en referència a Emily Mortimer i Bill Nighy, nominats en les categories de millor actriu i millor actor de repartiment i a qui la directora ha agraït que donessin suport a la pel·lícula «des del principi».

La directora també va celebrar la varietat de les categories a les quals el film està nominat, relacionades amb aspectes com la música, el disseny, el guió o la producció, una diversitat que «reconeix la feina de molta gent que s'ha deixat la pell per fer realitat aquesta pel·lícula».

La directora i guionista Carla Simón va celebrar ahir que «l'art serveixi per normalitzar les coses», en referència a la diversitat d'idiomes en la categoria principal dels Goya, la de millor pel·lícula. Estiu 1993 està rodada en català, mentre que Handia, de Jon Garaño i Aitor Arregi, la favorita amb 13 nominacions, és en euskera, i La llibreria, en anglès. Simón, candidata també al Goya a millor guió original, ha defensat a més la necessitat que hi hagi més dones directores perquè «és important tenir referents» femenins.