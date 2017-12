El Consell de Ministres nomena formalment Joaquim Salvi com a rector de la UdG

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres el nomenament de Joaquim Salvi com a rector de la UdG, després que s´imposés en les eleccions al rectorat del passat 30 de novembre amb un 57,19% dels vots. Salvi és llicenciat en informàtica per la UPF i doctor en Enginyeria Industrial per la UdG. Fins ara era catedràtic d´investigació en visió per computador i robòtica a la Universitat de Girona, i investigador principal de diversos projectes de transferència de tecnologia a nivell estatal i europeu en visió per computador, robòtica i robòtica submarina.