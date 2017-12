«Incerta Glòria», «Estiu 1993», «La librería» i «Tierra firme» opten als premis Gaudí

La pel·lícula Incerta Glòria, dirigida per Agustí Villaronga, encapçala les nominacions als X Premis Gaudí amb 16 candidatures, va comunicar ahir l'Acadèmia del Cinema Català en un acte en l'Antiga Fàbrica Estel Damm de Barcelona.

Estiu 1993, de Carla Simón, rodada a la Garrotxa, és el següent film més nominat pels acadèmics en 14 categories; La Librería, d'Isabel Coixet, obté 12 nominacions, i Tierra Firme, de Carlos Marquès-Marcet, 11 candidatures.

Completen la llista de produccions nominades Brava de Roser Aguilar, Abracadabra de Pablo Berger i La Llamada de Javier Ambrossi i Javier Calvo, amb tres candidatures; Julia Ist d'Elena Martín amb dos; i La pel·lícula de la nostra vida d'Enrique Baró, Musa de Jaume Balagueró, Neu Negra de Martín Hodara i Projecte Lázaro de Mateo Gil, amb una.

En la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana competeixen Brava, Estiu 1993, Incerta Glòria i La pel·lícula de la nostra vida.

Julia Ist, La Librería, La Llamada i Tierra Firme pugnen per al guardó al millor film en llengua no catalana.

Estiu 1993, Tierra Firme, Incerta Glòria i La Librería es disputen el reconeixement al millor guió i els seus directors el premi a la millor direcció.

Respecte als actors nominats a millors protagonistes, destaquen Antonio de la Torre per Abracadabra, David Verdaguer per Estiu 1993, Marcel Borràs per Incerta Glòria i Ricardo Darín per Nieve Negra.



Doblet de Bruna Cusí

En el palmarès al millor protagonisme femení competeixen Anna Castillo per La Llamada; Bruna Cusí per Incerta Glòria i Estiu 1993; i Natalia Tena per Tierra firme.

Dunkerque, La tortuga roja, Lady Macbeth i Toni Erdmann són les candidates a millor film europeu; i Amics per sempre, La llum d'Elna, Pau, la força d'un silenci i Res no tornarà a ser com abans opten a la millor producció per a televisió.

En la categoria al millor documental competeixen Classe valenta, La Chana, Lesa Humanitat i Sasha.

La presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, va destacar «el dur treball» que han suposat aquests 10 anys dels Premis Gaudí, i va posar en valor «el moviment permanent» de l'Acadèmia, que projecta els films candidats en 33 municipis de Catalunya, i organitza cursos i trobades de networking.

Els premis, que sumen 22 categories, es donaran a conèixer el proper 28 de gener en una gala en l'Auditori del Fòrum, a Barcelona, presentada per l'actor i també nominat David Verdaguer.

Aquest any Mercè Sampietro rebrà el Gaudí d'Honor, i per primera vegada la cerimònia inclourà el Premi del públic, que es vota a través de la web de l'Acadèmia.