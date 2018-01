Una novel·la recrea l'amistat entre Jaume Ministral i el metge comunista Kriegel

L'escriptor Joan Manuel Soldevila, professor a l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, presentarà aquest dijous L'amic de Praga (Columna), la novel·la sobre l'amistat entre dos personatges reals: l'escriptor i mestre gironí Jaume Ministral i el metge comunista txec Frantisec Kriegel. La història d'aquesta amistat permet seguir grans fets polítics, socials i bèl·lics del segle XX.

Molt popular pels monòlegs que va escriure per a la sèrie televisiva d'humor Doctor Caparrós, medicina general, però també pel llibre que va dedicar a Girona, sota el títol Ciutat petita i delicada, Jaume Ministral va conèixer al front de l'Ebre durant la Guerra d'Espanya de 1936-39 el brigadista internacional Frantisec Kriegel, que era allà com a metge voluntari amb la intenció d'agilitzar els protocols d'atenció hospitalària a primera línia del front.

Ministral va exercir de secretari del doctor Kriegel fins que aquest, a les acaballes de la guerra, és expulsat d'Espanya, però no pot tornar a Txecoslovàquia, perquè el seu país ja ha caigut a mans de l'Alemanya nazi, i decideix enrolar-se com a metge de la Creu Roja a la guerra xino-japonesa.

La gran amistat que havia nascut entre el gironí i el txec s'estronca durant trenta anys, fins que l'any 1968 Ministral veu a les portades de la premsa internacional les fotos de Kriegel al costat d'Alexander Dubcek, primer secretari del Partit Comunista de Txecoslovàquia. Kriegel i Dubcek eren els principals dirigents impulsors del moviment democratitzador de la Primavera de Praga, que va quedar esclafat per la invasió amb tancs per part de la Unió Soviètica.

El llibre de Soldevila explica com Ministral, a través de la xarxa d'exiliats, i aquí sembla que va tenir un paper decisiu l'escriptora catalana Teresa Pàmies, fa arribar cartes a Kriegel, i viceversa. Mantenir una relació de correspondència des de l'Espanya franquista amb algú de Txecoslovàquia, a l'altre costat del teló d'acer no era fàcil, i moltes d'aquestes cartes van ser interceptades per la policia secreta i no van arribar mai al seu destinatari.

Això no obstant, algunes de les cartes van arribar a Kriegel, que va respondre, mai pel conducte oficial, sinó a través dels exiliats que viatjaven, i en aquest cas tampoc no arriben totes les missives.

«És una història d'aquelles increïbles que m'ha portat fins a l'Arxiu Nacional de Praga, on no sense sorpresa vaig descobrir que hi ha l'arxiu Kriegel i, dins d'aquest, l'arxiu Ministral», explica Soldevila, que ha pogut consultar les cartes que han sobreviscut a tanta dictadura, censura i serveis secrets de la geopolítica europea del segle XX.

Els dos amics no van arribar mai a retrobar-se. Només van aconseguir intercanviar-se cartes. Els detalls i els avatars d'aquesta relació els reconstrueix Soldevila després d'una «recerca apassionant» que va començar fa anys en una fira del llibre vell a la Rambla de Figueres, on l'escriptor va trobar una obra de Ministral i va quedar atrapat pel personatge.

«No deixa de ser admirable aquesta gent que va viure en primera línia, és a dir, allà no hi havia les garrotades, la història del segle XX, i més si tenim en compte que era gent moguda per l'idealisme, per un ideal de justícia. Malgrat que la vida els fotés garrotades, i en el cas de Kriegel, tot i que els mateixos comunistes l'empresonessin i el castiguessin, ell seguia essent fidel a l'ideari comunista».

«Per a Ministral, que era un català conservador profundament demòcrata, descobrir Kriegel al front de l'Ebre va desencadenar que se li obrís un món. No és que es fes comunista, però va descobrir que hi havia gent molt honorable i molt digna entre els que ell abans considerava el dimoni roig», conclou l'escriptor, que debuta en la novel·la amb L'amic de Praga.



Presentacions

El llibre es presentarà demà passat, dijous, a la Biblioteca de Figueres (19.45 hores), i el 8 de febrer a la Casa de Cultura de Girona (20 hores), en un acte que comptarà amb la participació de Joaquim Nadal.