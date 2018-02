Gossos celebra 25 anys amb Sopa de Cabra i Txarango

El proper dijous 3 de maig Gossos celebrarà els 25 anys de carrera a L'Auditori de Barcelona amb un gran espectacle musical. Es tracta d'un concert únic on músics, actors i personalitats del món de la cultura homenatjaran la banda fent versions de les cançons més conegudes del grup. De manera inèdita, Txarango, Sopa de Cabra, Els Pets, Blaumut, Els Amics de les Arts, Ramon Mirabet, Lax'n'Busto i Judit Nedderamnn tocaran temes dels manresans com Rere teu, No és nou, Quan et sentis de marbre o Corren.

A través d'un comunicat, la formació ha explicat que també s'ha engegat un concurs de versions a les xarxes perquè qui vulgui hi pengi «la seva cançó». A partir de l'1 d'abril s'obrirà un procés de votació al web gossos.cat perquè el públic decideixi la millor versió. El guanyador podrà actuar davant les 2.000 persones.