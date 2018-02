Boa Mistura explica al CaixaForum com aconseguir un espai públic «menys gris»

CaixaForum Girona rebrà demà dijous (20 h) l'equip multidisciplinari de Boa Mistura, que desenvolupa la seva obra plàstica en l'espai públic amb l'objectiu fonamental d'aconseguir que sigui «menys gris».

Boa Mistura ha alegrat ja els racons de ciutats com Sud-àfrica, Noruega, Berlín, Nova Delhi i Panamà, entre d'altres. La seva obra ha estat exposada a la Biennal de l'Havana 2015, la Biennal d'Arquitectura de Venècia 2012, el Museu Reina Sofia i el CAC de Màlaga, per posar només uns exemples.

La presència de Boa Mistura es produeix en el marc de les Trobades amb..., un cicle de l'Obra Social La Caixa en el qual creadors i col·lectius presenten els seus treballs i el seu recorregut artístic en un ambient proper i informal.

Entre altres ments inquietes que tindran una cita amb la creativitat a CaixaForum Girona hi ha la del gironí Aleix Plademunt, que va abandonar els seus estudis d'enginyeria tècnica per dedicar-se de ple a la fotografia. La trobada amb Plademunt està programada per al 8 de març.