Kylie Minogue actuarà Barcelona el 16 de març

La cantant australiana Kylie Minogue actuarà a la Sala Bikini de Barcelona el pròxim 16 de març. Aquesta actuació precedirà el llançament del seu nou disc, 'Golden', que es publicarà el 6 d'abril. Amb tot, el públic ja podrà gaudir de les cançons del seu nou àlbum, que durant el mes de març també presentarà a Londres, Manchester, París i Berlín. A través d'un comunicat de la productora Doctor Music, la cantant ha dit que està "molt emocionada" de poder presentar aquest nou disc gravat a Nashville "en aquests icònics clubs europeus".

Les entrades pel concert de Barcelona, que seran nominals per evitar la revenda, es posaran a la venda el 15 de febrer a les 10 del matí a través de doctormusic.com i ticketmaster.es. El preu serà de 85 euros (despeses de distribució no incloses).

A través d'un comunicat, Minogue ha assegurat que tots els espais on presentarà el seu nou disc durant el mes de març són "molt especials". "Aquests xous seran nous, íntims i divertits", ha assegurat. "Tinc moltes ganes de donar vida a aquestes noves cançons en directe i, per descomptat, també hi haurà algunes sorpreses pels meus fans", ha explicat la cantant australiana.

Actualment ja està disponible el single 'Dancing' via BMG. Kylie Minogue actuarà al Cafè de París de Londres el 13 de març. El 14 de març farà parada al Gorilla de Manchester, el 18 de març ho farà al Cafè de la Danse de París i el 20 de març està al Berghain de Berlín.