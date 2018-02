El bicentenari de la fundació dels Maristes, a la Casa de Cultura

La sala Domènech Fita de la casa de Cultura de Girona acull l'exposició Maristes: 200 i+ en motiu del bicentenari de la fundació dels Maristes. És una mostra itinerant que es podrà veure a Girona fins al 2 de març i que posa els ulls sobre el passat, el present i el futur dels Maristes, però també sobre els valors, la cultura i les experiències a l'entorn de les diferents escoles i de l'obra social que hi ha al país. La mostra està dividida en quatre àmbits i té un caràcter interactiu. Hi ha un espai per a la història i un espai per mirar al futur. L'exposició es va inaugurar ahir a la tarda.