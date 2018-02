Txarango i Zoo són els qui més nominacions reben als Premis de la Música Catalana

Txarango és qui més nominacions acumula en els XX Premis de la Música Catalana, els Enderrock 2018. La formació opta als premis de millor artista, millor directe, millor disc i cançó de pop-rock, amb doble nominació, per els temes Una lluna a l'aigua i Agafant l'horitzó i millor clip, per Una lluna a l'aigua.

Els segueixen els rapers valencians Zoo, amb quatre nominacions (millor artista, millor disc de pop-rock, millor directe i millor videoclip per El cap per avall, i Els Amics de les Arts, amb 3 (millor artista, millor disc de pop-rock i millor videoclip per El seu gran hit.

L'Auditori de Girona acollirà la vintena edició de la gala musical dels Premis Enderrock el pròxim dimecres 7 de març.

L'anunci dels finalistes es va fer ahir a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona, acte en el que també es va donar a conèixer el Premi Trayter a la millor producció musical, que ha recaigut en Marc Martín, i el Premi Enderrock Estrella a l'esdeveniment musical de l'any que ha estat pel retorn de l'emissora iCat. Catalunya Ràdio també ha rebut el Reconeixement dels Enderrock per els 30 anys de Catalunya Música.

El doble premi a l'emissora catalana va coincidir precisament amb el Dia Mundial de la Ràdio. A l'hora de recollir el premi especial a l'esdeveniment de l'any, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo va agraïr a tots els qui han exercit la «pressió positiva» que ha empès a què iCat tornés a la FM.

L'altre premi especial, el Joan Trayter a la millor producció musical va recaure en Marc Martín. Membre de l'Acadèmia Llatina de la Música amb dret a vot als Grammy's llatins, ha venut 6 milions de discos produint temes de ball i ha arribat al número 1 del Billboard llatí amb el tema Cuando me miras así, interpretat per Cristian Castro. Des del seu estudi de Santa Eulàlia de Ronçana treballa per a artistes com Cristina Aguilera o Paulina Rubio.