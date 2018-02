El director de la fira ARCO aposta per la joventut i per reivindicar el paper de la dona

ARCOmadrid celebrarà la seva 37 edició des del proper dimecres 21 de febrer fins al diumenge 25 amb la mirada posada en el futur, les dones i els nous col·leccionistes, amb un total de 208 galeries de 29 països -49 per primera vegada en la fira-, encara que en aquesta edició sense país convidat. «Cal potenciar el col·leccionisme més jove i de proximitat», assenyala el director de la fira, Carlos Urroz, en una entrevista a Europa Press amb motiu d'aquesta edició, el vuitè any d'Urroz al capdavant d'ARCO, en el qual la necessitat de generacions de nous col·leccionistes es converteix en prioritat.

Després d'uns mesos en què les reivindicacions feministes han guanyat terreny, tant en l'àmbit social, amb demandes per trencar amb la bretxa salarial entre homes i dones, com en l'artístic, en què han sortit a la llum casos d'abusos sexuals, ARC dona visibilitat a les dones. D'una banda, totes les comissàries dels diferents programes són dones. Així mateix, la dona també tindrà una presència especial a les galeries, tant els consolidats com en les més joves que s'incorporen a aquesta edició, i en els premis al col·leccionisme, amb el reconeixement a Alicia Koplowitz o Ella Fontanals Cisneros.

En paraules d'Urroz, «més que establir una paritat, es tracta de donar visibilitat a les excel·lents professionals -tant gestores, com galeristes i artistes- que hi ha al món de l'art» i que, segons destaca, són «un referent a Espanya», amb noms com els de Juana de Aizpuru, Soledad Lorenzo o Helga de Alvear.