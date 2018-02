Un acte al Teatre Zorrilla de Badalona dona avui el tret de sortida a l'Any Fabra

Un acte donarà el tret de sortida a l'Any Fabra avui al Teatre Zorrilla de Badalona, ciutat on va residir, a càrrec del director artístic del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), Xavier Albertí, i com a preludi a un any d'exposicions itinerants, conferències, espectacles, concursos i publicacions.

Més de 1.500 alumnes de català per a adults van participar ahir en una sessió especial de dictats amb què el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) va voler homenatjar Pompeu Fabra, just quan coincideix amb el 150è aniversari del seu naixement, va informar la Conselleria de Cultura.