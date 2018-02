Les universitats catalanes preveuen oferir 18 nous graus de tres anys per al curs que ve i 10 més per al 2019/2020. La major part de les titulacions proposades per al curs 2018/2019 comptaran ja amb l'informe favorable de verificació d'AQU Catalunya, quan es presentin al Saló de l'Ensenyament, que comença el 14 de març. La Generalitat i els centres universitaris catalans han acordat avançar vuit mesos el calendari d'aprovació de les titulacions per agilitar els processos de verificació.

La mesura ja es començarà a implementar per als nous ensenyaments –nous graus i màsters– que es vulguin iniciar el curs 2019/2020 i l'objectiu és que ja es puguin presentar al Saló de l'Ensenyament al març del 2019.

Les titulacions noves de tres anys (180 crèdits) per al curs que ve amb l'informe favorable de verificació d'AQU són Producció musical (UB), Cinematografia (UB), Empresa internacional / International business (UB), Gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles (UAB), Estudis de gènere (UAB), Globalització i sostenibilitat (UAB), Història, política i economia / History, politics and economics (UAB), Estudis globals en economia / Global studies in economics and business (UAB), Paisatgisme (UPC), Ciències urbanes / Urban sciences (UPF), Disseny digital i tecnologies creatives (UdL), Tècniques d'interacció digital i computació (UdL), Tècniques de desenvolupament d'aplicacions web i mòbils (URV), Tècniques de bioprocessos alimentaris (URV), Tècniques d'aplicacions digitals i interactives (URL), Estudis de cinema (UOC), Agroecologia i sistemes alimentaris (UVic-UCC) i Comunicación experiencial y virtual (UAO).

De cara al curs 2019/2020, han començat l'acreditació 10 titulacions de 180 crèdits. Són Negoci digital i innovació en turisme / Digital business and innovation in tourism (UB), Disseny de comunicació (UAB), Estudis de l'esport / Sport studies (UPF), Arts digitals (URL), Cultura i societat digital (URL), Gestió, disseny i tecnologia del paisatge (URL), Gestió empresarial (UOC), Màrqueting (UOC), Tècniques de desenvolupament de software (UOC) i Arts figuratives (UOC).