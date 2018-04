Els llibreters esperen repetir vendes en un Sant Jordi marcat per la tensió política

«La previsió és repetir les exitoses vendes de l'any passat. La diada de Sant Jordi del 2017 va anar molt bé i esperem que aquest any també», assegura la presidenta del Gremi de Llibreters de les comarques gironines, Maria Carme Ferrer, en una entrevista que Diari de Girona publica avui en un suplement especial de 16 pàgines dedicat a la diada de Sant Jordi. Ferrer precisa que «pensem que serà un molt bon Sant Jordi perquè cau en un dia feiner i això va molt bé», i es mostra molt satisfeta de la notable quantitat de novetats signades per autors gironins.

És clar que no tot serà literatura, en la diada de Sant Jordi d'avui. La tensa situació política que viu Catalunya, sense Govern encara des que el 21 de desembre se celebressin eleccions, amb dirigents polítics a la presó i d'altres a l'estranger, i l'administració catalana depenent de l'espanyola en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, conferirà a aquesta jornada festiva un caràcter reivindicatiu que no havia tingut altres anys. D'entrada, s'espera que hi hagi una notable presència de roses de color groc a les parades de venda de flors; també han proliferat els llibres sobre el procès d'independència de Catalunya, que compartiran expositor amb les obres de creació literària; i finalment els missatges que emetin dirigents socials i polítics durant la jornada tindran un component polític més que considerable.

A Girona, la situació anòmala en què se celebrarà aquest Sant Jordi es començarà a evidenciar ben aviat, perquè serà l'Ajuntament l'encarregat d'organitzar l'habitual esmorzar literari que es feia a la seu de la delegació territorial de Cultura de la Generalitat. Però per l'aplicació del 155 aquest acte no ha estat convocat, i l'Ajuntament ha pres el relleu, encara que s'han fet crides a través de les xarxes socials a acudir igualment a la Casa Solterra (la seu de Cultura, al carrer Ciutadans) a dos quarts de deu del matí, i fer-hi molt present el color groc.

També a Barcelona l'activitat institucional habitual es veurà afectada. El Palau de la Generalitat celebrarà una jornada de portes obertes entre les 11 i les 19 hores, però l'aplicació de l'article 155 i la falta de Govern han fet caure de l'agenda altres activitats

A part de la jornada de portes obertes, el Palau de la Generalitat també acollirà un concert de carilló a les 12 i a les 18 hores, de 45 minuts cadascun, que podran escoltar els que estiguin visitant el recinte en aquell moment i també els que passin pel carrer. A la tarda també hi haurà sardanes a la plaça Sant Jaume, amb la Colla Sardanista Sant Jordi i la Cobla Principal de la Bisbal, i un concert a la Catedral. En canvi, no se celebraran altres actes als quals assistien el president del Govern i els consellers, actualment destituïts.

Així, el Sant Jordi del 2017 hi va haver un discurs institucional del llavors president Carles Puigdemont; una missa oficiada pel cardenal-arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i la benedicció de roses, tot dins de les dependència del Palau de la Generalitat, i aquest any no es faran. El 2017 Puigdemont també va celebrar una trobada amb corresponsals estrangers, va participar en una audició de sardanes, va rebre en audiència a la Pubilla i l'Hereu de Catalunya 2016, i va acudir a un acte de recollida de signatures per demanar al Govern central un referèndum pactat.

El delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo, va argumentar divendres que s'ha decidit no celebrar aquells actes en els quals la Generalitat era l'«amfitriona», ja que no hi ha un president català per exercir aquest paper. Malgrat això, Puigdemont té previst realitzar algun acte des d'Alemanya, segons fonts de JxCat, que no n'han donat detalls.

El Govern central estarà present a Barcelona per Sant Jordi a través de la seva vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, que participarà en un acte de Societat Civil Catalana en què es premiarà el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, i l'exprimer ministre francès Manuel Valls.

A més, tots els partits de l'arc parlamentari català faran declaracions al centre de Barcelona, i el president del Parlament, Roger Torrent, portarà una rosa groga al «Gran Mural de Roses per la Llibertat» que organitza Òmnium a la plaça Catalunya.



Un milió i mig de llibres

Des del punt de vista de les vendes de llibres, i avalant les previsions de Maria Carme Ferrer, els llibreters catalans preveuen una Diada de Sant Jordi «espectacular» en caure en dia laborable, i després que s'hagin anat organitzant activitats relacionades amb la festa pràcticament des de divendres passat. Tot i això, i a diferència d'edicions anteriors, els llibreters han evitat fer pronòstics econòmics, encara que tenen molt bones expectatives, especialment si el bon temps acompanya. El passat Sant Jordi, que va caure en diumenge, van aconseguir vendre entorn d'un milió i mig de llibres i es van facturar 21,8 milions d'euros, una quantitat que els llibreters esperen repetir després dels dos últims anys de bones xifres.

Entre els temes literaris favorits de la jornada, i al marge dels llibres dedicats al procés, aquest Sant Jordi registrarà un boom de thrillers, de novel·la negra i domestic noir, així com molta presència de la novel·lística i l'assaig feminista. I entre els noms d'autors que poden triomfar, Martí Gironell, Najat El Hachmi, Joan-Lluís Lluís, Caterina Albert, Almudena Grandes, Màrius Serra, Raül Garrigasait i Antoni Bassas, a més d'altres, sonen amb força.