Tianjin Binhai, la biblioteca més impressionant del món

Les biblioteques són petits palaus del coneixement i la cultura, però n'hi ha algunes que s'han convertit en veritables símbols arquitectònics i han passat a formar part del Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. És el cas de la biblioteca de Tianjin Binhai, a la Xina.

És una espectacular biblioteca de 30 metres d'altura i 33.700 metres quadrats que no deixa de despertar admiració pels seus aires de grandesa i per la gran quantitat d'obres que acull. Situada al nord-oest de Xina, s'ha convertit en un centre tecnològic i cultural encara en procés de desenvolupament i ja es troba en el número u de les biblioteques més espectaculars de món.

La biblioteca, inaugurada recentment, compta amb 200.000 exemplars i planeja arribar a un total d'1,2 milions. Es divideix en sis plantes repletes de passadissos plens de llibres i punt més característic és l'ull esfèric situat en el centre, creat amb la finalitat de realitzar presentacions i conferències. Però hi ha una altra qüestió que fa aquest edifici encara més especial: gràcies a un efecte òptic, fa l'efecte que hi hagi més de 200.000 exemplars, però molts no són reals sinó que estan pintats en la superfície.

Així, Tianjin Binhai no només predente ser un edifici cultural si no que va més enllà i planteja una canvi en la percepció que tenen els ciutadans quant a les bilibotecas. La idea és que "la seva àrea central funcioni com un espai obert per llegir, conversar i degustar un cafè, en solitud o en companyia", com ha afirmat el seu director adjunt, Liu Xiufeng.