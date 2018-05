RCR convidarà el públic de Venècia a viatjar al seu somni de la natura

Els arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, artífexs d'RCR Arquitectes d'Olot, guardonats amb el prestigiós Premi Pritzker 2017, representaran Catalunya en la Biennal d'Arquitectura de Venècia 2018 amb un projecte amb el qual conviden el públic a viatjar dins del seu «somni de la naturalesa».

Una de les comissàries, Pati Núñez, va explicar ahir en roda de premsa que el projecte, que es podrà veure a partir del 24 de maig i al llarg de sis mesos dins dels Eventi Collaterali de la Biennal, «no és una exposició d'arquitectura» sinó la «cosmogonia particular d'RCR, uns filòsofs que intervenen sobre la realitat amb les eines pròpies de l'arquitecte».

En la base de la iniciativa es troba el nou espai que els arquitectes han creat a la finca La Vila, a la Vall de Bianya, al costat del seu taller a Olot, enmig de frondosos boscos i verdes praderies.

Ramon Vilalta, que no amaga que l'any passat va ser molt especial per a ells per complir trenta anys en la professió i per haver obtingut un reconeixement mundial com el Pritzker, va comentar que La Vila neix com un espai «en el qual poder desenvolupar les nostres investigacions o el que vulguem».

«Per tant, amb aquest anhel ens vam hipotecar i vam fer el gest d'adquirir una finca, prop d'on vivim. Tenim el desig de volar molt alt, però per això ens hem d'arrelar més fort on ens trobem».

Per a Vilalta, es tracta d'«un espai de llibertat, en tota la seva profunditat, un centre d'investigació de l'arquitectura i el paisatge, però no exclusiu de l'arquitectura».

L'altra comissària del projecte, l'arquitecta Estel Ortega, va comentar que a l'espai de Venècia el tema central serà la «importància i la influència de la naturalesa en l'obra d'RCR», i va avançar que el lloc «serà molt suggerent i fomentarà en el visitant el desig de saber més sobre ells».

Segons el seu parer, tot aquell que entri en aquest lloc d'«experimentació» es veurà «en un entorn immersiu, molt líquid, on provocarem l'experiència del somni».

No obstant això, abans d'entrar en aquest «lloc secret, desconcertant» fa falta superar una primera fase que és la de l' Umbral, un lloc que vol portar el visitant a una mena de «son lleuger».

Després arribarà a l'espai del Somni, una cova de llums i moviment, amb una concepció espacial fragmentada, on es presentarà el material del projecte de La Vila, com «un mitjà i una construcció inacabada».

En aquesta zona hi haurà un total de 6.000 Lents de Fresnel, que generaran «una esfera dinàmica, i el visitant serà com un viatger dins d'un somni, i coneixerà les 56 visualitzacions del somni d'RCR, amb fotografies, dibuixos, imatges de possibles espais».

Per a Estel Ortega, «cadascun dels visitants podrà construir el seu relat, en una exposició que no és ni lineal ni cronològica, sinó fragmentada, evocant la geometria de la perfecció, de la concepció de la consciència profunda de la vida».



Un audiovisual de Lacuesta

Al lloc també es podrà veure un audiovisual inèdit a càrrec del cineasta Isaki Lacuesta i la periodista Carolina Rosich.

Rafael Aranda va intervenir en la presentació per subratllar que el projecte principal d'RCR és «haver format el nostre equip, aquest sentiment i creativitat compartides, cosa que apareix en el nou somni que és La Vila, que vol anar més enllà de tot allò recorregut en aquests trenta anys».

Rafael Aranda va insistir que «tenim ganes de donar missatges i de somiar, el màxim que podem tenir cadascun de nosaltres», i va afegir que espera que a Venècia «cada persona somiï i es faci la seva pròpia composició amb la proposta».

El director de l'Institut Ramon Llull, Manuel Forcano, va intervenir a l'acte per recordar que, a més, s'ha preparat un programa paral·lel amb l'objectiu de mostrar altres visions sobre l'univers d'RCR.