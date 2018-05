Sílvia Pérez Cruz: «Admiro Amaia, però Eurovisió no és música, és una altra cosa»

Sílvia Pérez Cruz, una de les grans veus de la música popular dels últims anys, presenta el seu últim disc a Tòquio, on reconeix la seva «admiració» per Amaia encara que assegura que fenòmens com Eurovisió no li interessen. «Eurovisió per a mi significa un espectacle d'emoció entre països, però no és música, és una altra cosa», explica en una entrevista la cantant catalana abans del seu debut al Japó, a la mítica sala de jazz Blue Note de Tòquio.

L'artista, que es declara fan de la guanyadora d'aquest any d' Operación Triunfo i ha arribat fins i tot a convidar-la a un dels seus concerts, no es veu participant en aquest tipus de certàmens, encara que desitja «molta sort» al duet que representarà Espanya avui a Lisboa, compost per Amaia i Alfred.

Pérez Cruz (Palafrugell, 1983) visita Tòquio per primera vegada per presentar el seu últim àlbum, Vestida de nit, un repertori de grans clàssics en diversos idiomes interpretats amb la seva icònica veu i un quintet de corda.

La cantant ofereix quatre únics concerts aquest divendres i dissabte al Blue Note, en un esdeveniment que forma part de les activitats commemoratives dels 150 anys de relacions entre Espanya i el Japó.

«Tinc molta curiositat per saber com reaccionarà el públic japonès, encara que ja estic contenta perquè han tret tots els meus discos més importants aquí i fins i tot una recopilació», indica l'artista.

Per la gironina, que compon en espanyol, català i portuguès, encara que canta en molts altres idiomes, el llenguatge no suposa un impediment per gaudir de l'art. «Hi ha cançons que no tenen sentit si no entens la lletra, però la música és universal i pots connectar amb algú sense saber el que diu», afirma.

Criada en una família d'artistes, Cruz reconeix «no tenir un únic ofici», sinó que gaudeix de les diferents arts i «busca totes les eines possibles per poder comunicar». «La meva mare em va ensenyar a veure la bellesa, a ordenar-la i a buscar les similituds: com explica una cosa un poeta, com ho representa un cineasta... Encara que per a mi, primer és la música».