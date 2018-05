L'(a)phònica exhaureix les entrades per a dos dels concerts

Les entrades per al concert de Xarim Aresté i per a l'actuació de Marcel Lázara i Júlia Arrey al Festival (a)phònica s'han exhaurit. Aquests són dos dels tres artistes que el festival ha avançat, juntament amb el cantautor italià Vinicio Capossela, i que va sortir a la venda divendres. El festival, que tindrà lloc del 13 al 17 de juny a la capital del Pla de l'Estany, presentarà tota la programació a mitjan maig. En menys d'una hora es van exhaurir les entrades per al concert de Xarim Aresté, que actuarà el divendres 16 de juny. També s'han esgotat totes les localitats per a l'actuació de Marcel Lázara i Júlia Arrey del diumenge 17 de juny a la Barca Tirona. Després de dos discos i centenars de concerts amb Txarango, Lázara ha estat dos anys viatjant amb bicicleta pel Brasil al costat de la seva parella.