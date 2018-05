La nova companyia de teatre La Gàrgola debuta a La Planeta amb «El brindis»

El bullici de les arts escèniques gironí ha portat al món la nova companyia La Gàrgola, que s'estrenarà divendres a la sala La Planeta amb una producció al cent per cent pròpia, El Brindis, amb text de Frank Bayer, direcció de Cristina Cervià i interpretació d'Iván Bustos i Xavier Mercadé.

Aquests nous creadors han escollit per a la seva presentació en societat un text de temàtica rabiosament actual com els maldecaps d'un candidat a l'alcaldia que ho té sutposadament tot guanyat per a les pròximes eleccions, excepte un petit detall.

L'alcaldable (Xavier Mercadé) ha de convèncer un antic amic (Iván Bustos) que guardi silenci sobre uns fets transcendentals que va succeir fa deu anys i que van desencadenar el trencament de relacions entre els dos joves.

Si la societat coneix els fets en els quals es va veure embolicat l'alcaldable, la seva candidatura al principal despatx de l'Ajuntament quedarà a l'aire.

El gironí Frank Bayer, que debuta aquí amb un text dramàtic ambiciós i de llarga durada, és l'autor d' El Brindis, un text que situa sobre l'escenari el retrobament deu anys després dels dos amics, amb les reflexions que suscita el fet que un home hagi de convèncer l'altre perquè la veritat no li espatlli una brillant carrera política.

Un projecte jove i fresc que ha sabut trobar la «gran oportunitat», en paraules de Cristina Cervià, d'accedir al plató de la Sala La Planeta on, després de llargues sessions d'assajos, l'obra es confrontarà per primera vegada amb un públic real aquest divendres vinent (21 h) i l'endemà dissabte (18 h).

Iván Bustos és un jove olotí resident a Girona que ha sigut alumne de l'escola de teatre El Galliner, centre formatiu per les aules del qual també ha passat Xavier Mercadé. Els dos actors afronten per primera vegada una obra amb voluntat professional.

El barceloní Ricard Martí, que ha dissenyat escenogràficament i dirigit 17 obres de teatre per a joves estrenades a diferents teatres de Sant Cugat, ha creat l'escenografia d' El brindis.

La reconeguda actriu i directora Cristina Cervià s'ha fet càrrec de la direcció d'un muntatge que l'ha deixat «satisfeta», tot i advertir que «el resultat sempre és una incògnita i s'ha de veure com funciona en una sala plena de públic».

Per Cervià, Girona és un cultiu de les arts escèniques i, amb escoles com El Galliner i l'Eram, sempre hi ha gent nova que vol provar-se tot buscant oportunitats per créixer i aprendre.

«Ho trobo superpositiu i m'agrada poder participar del naixement de nous projectes», declara Cervià, que és professora del graduat d'interpretació d'El Galliner.