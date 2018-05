«Fa tres setmanes que no sabem res de Valtonyc»

El grup de suport a Valtonyc desconeix si el raper és a Bèlgica. Així ho ha admès Mulay Embarek, un dels membres, després que dimecres alguns mitjans publiquessin que havia marxat a l'estranger. Embarek ha assegurat que l'entorn proper del cantant, entre els quals se situen els membres del grup de suport, no sap res d'ell des de fa tres setmanes. "Nosaltres no en sabem res, fa tres setmanes que no sabem res, si és viu o és mort", ha insistit Embarek aquest dijous, el dia que finalitza el termini perquè ingressi en un centre penitenciari a Espanya. "En el cas que ell hagi triat l'exili nosaltres seguirem avançant, l'exili no és una rendició, és seguir la lluita", ha afegit amb un missatge dirigit a Valtonyc: "Siguis on siguis, continua resistint". Per la seva banda, el raper Pablo Hasel ha confirmat en roda de premsa des de l'Eurocambra que ell no té intencions de marxar a l'estranger. "La decisió que jo he pres és la de resistir des de l'Estat espanyol, des dels carrers o des de la presó",ha dit. Hasel també ha expressat que, en cas que Valtonyc hagi optat per evitar la presó, respecta "profundament" la decisió. Qui també ha assistit a l'esdeveniment ha estat el conseller de Cultura destituït pel 155, Lluís Puig, que Quim Torra vol restituir.

Membres del grup de suport a Valtonyc, el raper Pablo Hasel, periodistes i eurodiputats han denunciat durant una jornada a Brussel·les els "atacs" a la llibertat d'expressió a l'Estat. "La injustícia espanyola no ens ha permès avui que Valtonyc estigués aquí", ha dit Ariadna Suari, del grup de suport. "Per què una cançó de rap pot suposar presó a Europa l'any 2018?", s'ha demanat Suari, que ha denunciat que "la forma en què entén la llibertat artística l'estat espanyol és més pròpia d'una dictadura". Per la seva banda, el raper Pablo Hasel ha reblat que "és mentida" que en qualsevol altre país europeu també hauria estat condemnat, com ha explicat que va dir-li la fiscal espanyola en el seu cas. "Si volem trobar un país on es condemni a les persones pel seu art ens n'hem d'anar a Turquia", ha assenyalat destacant que el judici "és una farsa". "No és que a l'Estat espanyol la llibertat estigui en risc, és que no n'hi ha", ha afegit. Així ho han reivindicat en un acte que han organitzat els eurodiputats d'Esquerra Jordi Solé i Josep Maria-Terricabras i la del BNG Ana Miranda.