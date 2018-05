Caldes tindrà un centre per l'estudi del jaciment del Camp dels Ninots

Parlar del Camp dels Ninots és parlar d'un dels jaciments arqueològics més prolífics del pliocè que hi ha a Europa. El subsòl d'aquesta zona, situada a l'entrada de Caldes de Malavella, ha permès descobrir restes úniques que es remunten 3,1 milions d'anys enrere. Esquelets sencers de tapirs, bòvids i rinoceronts juntament amb peixos, tortugues, amfibis i fòssils vegetals. D'ençà d'aquesta campanya, tot aquest llegat s'estudia, s'analitza i es consolida en un laboratori de restauració situat al mig del poble (on també s'hi allotgen els arqueòlegs i restauradors). De moment, aquest és l'embrió del futur espai AQUAE, un centre d'interpretació que s'inaugurarà el primer quadrimestre de l'any vinent i on es combinarà la recerca amb la difusió del patrimoni històric vinculat a l'aigua. Aquí, el Camp dels Ninots en serà una de les pedres angulars, juntament amb el passat romà, el termalisme i la indústria embotelladora del municipi.

Cinc restauradors netegen i classifiquen amb cura els ossos de la cria de tapir que els arqueòlegs han desenterrat durant aquesta campanya d'excavacions al Camp dels Ninots. Tots ells treballen al primer pis d'un edifici annex al castell de Caldes de Malavella, on s'ha instal·lat el laboratori de recerca. Treuen el fang de les restes amb pinzells, hi injecten resina amb xeringues i etiqueten cada os amb precisió mil·limètrica.

Aquí, la feina s'allargarà durant mesos. "Solem treballar al jaciment durant unes quatre setmanes, però aquest procés d'ara és molt més llarg", concreta el codirector de les excavacions, l'arqueòleg Gerard Campeny. "Consolidar les restes pot durar ben bé entre tres i quatre mesos, i després haurem d'estudiar-les amb detall", hi afegeix.

Sobretot, allò que cal és tractar els ossos amb cura, perquè al llarg dels segles les argiles del subsòl han omplert les esquerdes que s'hi han format, i el risc que es trenquin és elevat. "És important que, un cop s'han desenterrat, s'actuï amb rapidesa", precisa Campeny. I detalla: "Al llarg dels segles, les argiles del subsòl que han conservat aquests ossos durant milions d'anys, un cop secs, poden provocar que es fracturin les restes".

El laboratori, però, no treballa portes endins. De fet, aquells qui volen poden visitar-lo (i a través d'un vidre, veure la tasca que fan els restauradors). "Pensem que és important tenir una finestra oberta perquè la gent conegui què fem portes endins; de fet, un dels objectius de la campanya d'excavacions al Camp dels Ninots és el d'intentar involucrar el territori, i això ens ho permet", explica Gerard Campeny.



Centre d'interpretació al voltant de l'aigua

Aquest laboratori paleontològic de recerca és una de les potes del futur espai AQUAE, un centre d'interpretació que ocuparà tot l'edifici i que es preveu inaugurar entre març i abril del 2019. De fet, d'aquí poc, l'Ajuntament licitarà les obres per condicionar tota la planta baixa (l'espai que queda pendent). Es preveu que la inversió sigui d'uns 200.000 euros.

El tinent d'alcalde de Caldes de Malavella, Sergi Mir, explica que l'espai combinarà la recerca amb la difusió del llegat històric del municipi. "Per una banda, el laboratori permetrà explicar les troballes al Camp dels Ninots; i per l'altra, es difondrà tot aquell patrimoni que tenim a Caldes vinculat amb l'aigua", concreta Mir.

Les deus d'aigua calenta, el passat romà, el termalisme, la indústria embotelladora... Són alguns dels eixos sobre els quals girarà el futur centre d'interpretació. I evidentment, el Camp dels Ninots aquí també hi tindrà un lloc preeminent.

"És un jaciment únic i extraordinari a nivell internacional, i gràcies a aquest laboratori, els visitants podran veure in situ peces originals", explica el tinent d'alcalde. Per a Sergi Mir, l'espai AQUAE era una assignatura que Caldes de Malavella tenia pendent. Precisament, per donar visibilitat al seu passat i història. "Tenim molt patrimoni però ens faltava un lloc on explicar-lo; ara, aquest centre d'interpretació mixt ens ajudarà a difondre'l", conclou.