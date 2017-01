Conveni per impulsar el programa de suport a l´empresa familiar entre Pimec i la Diputació

La Diputació de Girona i Pimec Girona han establert un marc de col·laboració per impulsar el Programa de Suport a l'Empresa Familiar a la demarcació de Girona. Segons van informar ahir les dues institucions, l'objectiu és ajudar les empreses en el moment de la successió en particular, i en general, davant de situacions que afectin la continuïtat del negoci.

Segons van explicar, actualment a Catalunya més del 60% del teixit empresarial són empreses familiars. D'aquestes, a Girona, n'hi ha un 82%, la majoria de les quals no tenen planificada la successió en el moment que els actuals propietaris es jubilin, cosa que afecta la seva viabilitat i el seu posicionament davant proveïdors, clients i entitats financeres.

D'aquesta manera, Pimec -entitat presidida a Girona per Pere Cornellà- desenvoluparà la seva metodologia de treball a la província de Girona, donada la seva experiència tant en l'empresa familiar com en la petita i mitjana empresa, mentre que la Diputació -presidida per Pere Vila- promourà i difondrà aquest programa entre les entitats adherides Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, així com a través dels seus canals habituals amb la finalitat que arribi a les empreses.

D'aquesta manera, la Diputació de Girona s'afegeix al Programa de Suport a l'Empresa Familiar de Pimec que, a través de consultoria experta i individualitzada, dóna suport a les pimes en la continuïtat de l'empresa familiar, la incorporació de nous membres, la retribució i l'estabilitat financera durant el procés, amb l'objectiu final d'assegurar la continuïtat dels negocis.