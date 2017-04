Aquest any tocarà a 76 municipis més

La Direcció General del Cadastre va iniciar una actualització en més de 4.172 municipis de tot l'Estat i ara li ha tocat el torn a 76 municipis més de les comarques gironines. Tanmateix, no es va poder aplicar perquè els pressupostos generals de l´any 2016 es van prorrogar a l´actual i la mesura va quedar sense efecte. Amb la presentació dels comptes, que es van lliurar fa poc més d´una setmana perquè s´iniciessin els tràmits parlamentaris, ara la situació ha canviat i tornarà a posar-se en marxa el procediment. Des de 2013, són més d'un centenar els ajuntaments de Girona que ja s´hi havien acollit i que estan tramitant un nou IBI.

En el conjunt de l'Estat, l'actualització dels valors cadastrals per adequar-los al preu de mercat arribarà fins als 2.500 ajuntaments que contenen 11,4 milions d'immobles. La revisió d'Hisenda per ella mateixa no suposa incrementar o rebaixar l'IBI, sinó que són els ajuntaments els que posteriorment decideixen si apliquen o no una pujada impositiva.

Segons els càlculs d´Hisenda, de mitjana, el rebut de l'IBI urbà per als infractors immobiliaris s'ha incrementat en 178 euros i la liquidació d'endarreriments ha pujat en 474 euros. En el cas de Catalunya, l´increment és de 238 euros de mitjana i la liquidació és de 640 euros de mitjana.

Aquesta actualització es porta a terme amb fotografies per satèl·lit, de manera que han vist si el propietari del terreny tenia construccions, de quants metres, si hi ha afegit una piscina... Així detecten els canvis que han pogut desenvolupar els seus propietaris en els últims anys i han creuat les dades amb les que estaven disponibles al Cadastre.