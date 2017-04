Reinventar-se als 50 anys i formar-se a nivell digital per assessorar empreses a distància

Miquel Pino és un empresari palamosí que durant més de 25 anys ha assessorat empreses per millorar el seu rendiment. Ho feia de forma presencial però quan va complir els 50 va decidir reinventar-se i formar-se en noves tecnologies i màrqueting digital. El seu objectiu era oferir un assessorament en línia per a petites i mitjanes empreses que tenen dificultats per dirigir i gestionar el negoci o la plantilla. Fa un any que ho va portar a la pràctica des de la seva oficina a Banyoles, on viu des de fa temps, i ja ha treballat amb una quinzena d'empreses, algunes de fora de Catalunya. Pino, que també és economista, ha ideat un mètode amb el lema "més beneficis menys estrès" on intenta atacar el que anomena "punts de dolor" o aspectes que cal millorar i que fan "patir" l'empresari. La seva metodologia es basa en analitzar des de fora el funcionament de l'empresa i, al mateix temps, aconseguir el compromís dels seus responsables per portar a terme els canvis que consideren que cal fer.

"No tenia ni idea del món online, el whatsapp i justet", admet Miquel Pino, aquest economista que porta més de 25 anys assessorant empreses per millorar els seus resultats. Quan va fer els 50, es va preguntar si les noves tecnologies podrien ajudar-lo a transmetre els seus coneixements i "arribar més lluny". I va decidir capbussar-se en el món digital i aprendre a utilitzar noves eines com ara les xarxes socials o el newsletter. Tres anys després, ha aconseguit posar en marxa Taller d'Empresa, una plataforma a través de la qual fa el que s'anomena 'mentoring online'. Aprofitant la immediatesa de les noves tecnologies, Pino i el seu equip treballen directament amb l'empresari per ajudar-lo a millorar la direcció, gestió i planificació de l´empresa, el lideratge i la motivació de l´equip o l´increment dels beneficis de la companyia, optimitzant el rendiment laboral.

Taller d'Empresa s´organitza a través de diferents programes personalitzats de mentoring. Cada programa se centra a potenciar aspectes concrets del negoci, com la gestió, la planificació o la motivació de l'equip. Són programes totalment pràctics, d'una durada d'entre dos i sis mesos, depenent de l'àmbit del negoci en què s'inscriguin i que, des del primer moment, l'empresari pot aplicar a la seva companyia. Inclouen, entre altres, anàlisis i plans de millora personalitzats.

Es tracta d'aplicar la metodologia que ha ideat sota el lema "més beneficis menys estrès" i que es basa en deu fases pensades per millorar un negoci i augmentar-ne els resultats. L'ingredient essencial perquè funcioni, segons admet Pino, és el "compromís". "Si tens clar que és bo per a l'empresa cal complir uns objectius consensuats i argumentats, és tot un procés", subratlla. Pel que fa a l'èxit, assegura que el percentatge pot ser d'entre un 80 i un 90% però també admet que no poden fer "miracles". Una eina per fer de filtre és la sessió gratuïta d'exploració a través d'Skype on s'avalua el model de negoci de l'interessat. "A vegades m'he trobat amb una empresa en fallida, amb comptes i béns embargats; en aquest cas els aconsello que vagin a un gestor perquè els informin dels passos a fer a nivell de demandes concursals".



Els problemes més habituals

El perfil de l'empresa que atenen sol ser un negoci que funciona però que tenen incerteses a l'hora d'afrontar millores en el càlcul de despeses o els preus del seu producte. D'altres, en canvi, senten que tenen un equip de treballadors poc motivat i això fa que tinguin molta rotació. Una altra dificultat força comuna és que desconeixen com adaptar-se a un mercat cada cop més canviant. Segons Pino, "estan molt concentrats en el que fan, però no tenen una visió objectiva, des de l'exterior, que els permeti veure el bosc des de fora". En aquest cas, els ajuda a "prendre decisions eficients" per adaptar millor els seus productes a les necessitats que van sorgint.

La idea del Taller d'Empresa va sorgir fa tres anys però en fa només un que està en marxa. Des de llavors, ha treballat amb una quinzena d'empresaris, sobretot petites empreses familiars d'entre 3 i 35 treballadors d'indrets com ara Lleida, Barcelona, Madrid, Galícia i Canàries i de sectors tant diversos com empreses d´instal·lacions elèctriques o construcció, centres de formació per a nens i joves, clíniques de bellesa, terapeutes, cellers vinícoles o cases de turisme rural. A les comarques gironines també ha assessorat empreses de Torroella de Montgrí, Palafrugell o Espolla.

Un exemple és el cas d'una empresa de centres infantils de Sotagrande (Cadis). La crisi va obligar a tancar tres dels cinc centres que tenia i la seva directora, Olimpia Tardà va buscar l'assessorament de Pino per millorar en la gestió del negoci després de 18 anys al sector. "Sóc psicòloga i no tinc coneixements de gestió d'empresa; necessitava algú que m'ajudés a analitzar en quin punt estava per poder prendre decisions i seguir endavant", explica Tardà, que valora molt positivament que es faci online. "És molt còmode perquè tot i que estem a l'altra punta sembla que estiguem al menjador de casa i no perdo temps per anar a un lloc en concret", afegeix.

Pino, que no ha deixat de fer sessions presencials, també ha publicat un 'ebook' en castellà –'Lidera, guanya i sigues feliç: manual de lideratge i gestió d'empresaris estressats'-. A banda de fer conferències a diferents punts de la demarcació, també publica articles al seu bloc amb continguts setmanals que envia als subscriptors i utilitza les xarxes socials –facebook i twitter- i al Linkedin. I ha muntat un petit set de gravació des d'on grava clips breus de vídeo sobre consells i conceptes clau. No descarta en un futur treure un llibre en paper.